Guida alla Costituzione per i cittadini di domani: il progetto di Sgr per le scuole

| 17:39 - 08 Maggio 2023

Il progetto RispettoSì avviato da Gruppo SGR, Rimini.

S'è svolto oggi 8 maggio il primo dei tre appuntamenti con la Costituzione previsto dal progetto RispettoSì avviato da Gruppo SGR in questi mesi per sensibilizzare le nuove generazioni e che ha visto per l'anno 2022/2023 il coinvolgimento di 60 classi del territorio.





Alla sala Holden della Biblioteca Gambalunga s'è svolto Once and Always - Una volta e sempre, con la presentazione dell'originale gioco didattico per imparare i principi guida della Costituzione.





Le alunne e gli alunni della classe II C scuola secondaria di 1° Borgese e le studentesse e gli studenti della III A del Liceo Economico e Sociale Valgimigli hanno dimostrato che la Costituzione si può imparare anche giocando.





Nell'ambito di RispettoSì, infatti, la loro rete, guidata dalle prof Chiara Piscaglia e Francesca Argentina, si è focalizzata sui principi guida della Carta Costituzionale e, dopo averli studiati, li ha tradotti nell'originale gioco didattico. Si gioca a squadre, con 60 carte "mondo" e "bandiera" e vince la squadra che, rispettando le regole, avrà riconosciuto il maggior numero di concetti descritti nella Costituzione.

Hanno partecipato anche le dirigenti delle scuole coinvolte: Lara Verzola e Sandra Villa, oltre a Antonella Selvi per l'Ufficio Scolastico territoriale e Nicoletta Renzi del Gruppo SGR





Le dirigenti scolastiche hanno rilevato che “Il mondo dei social sta facendo un macello con le parole perchè non le cura, non le moltiplica. Il gioco creato, al contrario, è potentissimo perché fa capire quanto sia importante accompagnare la conoscenza del mondo con le parole. La libertà fa tutt'uno con il numero di parole che i ragazzi conoscono".





Entrambe hanno ringraziato SGR per l'insostituibile aiuto che dà alle scuole nel senso che non si limita a portare risorse, pure importanti, ma soprattutto perché aiuta a costruire insieme percorsi e strumenti intrecciati alla didattica e che creano uno spazio nuovo per l'apprendimento.





Antonella Selvi, Ufficio studi Provveditorato Rimini, ha rimarcato il valore del lavorare in rete tra scuole di 1 e di 2 grado, l'importanza di imparare in rete verticale l'educazione civica, il vantaggio che il percorso svolto ha dato a molte discipline.





Nicoletta Renzi ha ricordato la continuità nella collaborazione, ha richiamato le ulteriori reti che stanno portando a termine i percorsi, ha sottolineato l'importanza del rispetto nelle relazioni, a scuola come, domani, nei contesti lavorativi dove pure si continua ad imparare e a prendersi cura.





I prossimi appuntamenti:

Giovedì 18 maggio Viaggio intorno all'io - siamo uguali, siamo differenti, siamo persone, un racconto scritto a 100 mani per rimarcare i valori cardine della Costituzione.

Martedì 23 maggio Io vedo, Io sento, Io parlo e "Per questo mi chiamo Giovanni" e sarà presentato un lavoro originale sul tema delle ecomafie.