| 17:29 - 08 Maggio 2023

Un fermo immagine della trasmissione Little big Italy.

Un altro passaggio televisivo per la puntata di Little big Italy che ha visto tra i protagonisti il romagnolo Stefano "Chachi" Fabbri e il suo ristorante di Phoenix, Arizona. La puntata della trasmissione dedicata ai ristoratori italiani negli Stati Uniti, è stata registrata un anno fa andando in onda in prima tv lo scorso autunno.



Stefano e il suo ristorante Pomo Pizzeria, hanno ricevuto la visita dell'esperto e conduttore della trasmissione Francesco Panella, e degli altri due concorrenti (uno di origine calabrese, l'altro dall'Umbria risultato poi vincitore). Il Pomo ha ottenuto 38 punti classificandosi al terzo posto. Se la "voglia" del conduttore, ovvero "Riso patate e cozze" non ha convinto completamente i commensali, pieno successo ed ottima figura per la focaccia e i tortellini.



A servire ai tavoli un'altra romagnola, Giada Miller originaria di Novafeltria. Chachi, nato a Sant'Agata Feltria, è "figlio d'arte". La famiglia ha fondato e gestisce lo storico forno "Fabbri" in paese e ha gestito anche la pizzeria e gelateria "Bar luna 1969". Dopo una carriera non solo tra i tavoli e fornelli, ma anche come pr in diverse discoteche romagnole, Chachi si è trasferito negli Usa per amore. Il suo Pomo Pizzeria ha conquistato Phoenix riuscendo ad ottenere importanti recensioni e riconoscimenti.