Approfondimento sulla Rimini del Trecento: il Comune si lega all'Università di Venezia

Attualità

Rimini

| 17:11 - 08 Maggio 2023

Università Ca' Foscari, Venezia (foto Ansa).

Il patrimonio del Museo della città incontra le competenze dell'università Ca' Foscari di Venezia per l'inizio di un percorso mirato all'approfondimento, alla ricerca e alla valorizzazione delle opere custodite negli spazi culturali riminesi. La sinergia tra le due istituzioni trova la sintesi nello schema di convenzione recentemente approvato dalla Giunta comunale attraverso la quale l'Amministrazione e il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'ateneo veneziano si impegnano nello sviluppo di attività di ricerca scientifica relative allo studio di alcune delle principali opere del Trecento Riminese e delle tavole rinascimentali esposte al Museo della Città, con particolare attenzione per il loro stato di conservazione. Approfondimenti che si svolgeranno, oltre che attraverso la ricerca archivistica e storica, anche avvalendosi delle più avanzate tecniche di indagine diagnostica non invasiva.





In particolare l'indagine fotografica ad alta risoluzione permetterà di valutare e archiviare lo stato di conservazione attuale delle opere pittoriche, anche in previsione di futuri restauri. Sarà inoltre possibile valutare lo stato di conservazione delle vernici protettive, l'identificazione di eventuali ritocchi e riverniciature del passato, nonché di eventuali forme di degradazione invisibili ad occhio nudo. Le indagini nel vicino infrarosso permetteranno inoltre di identificare l'eventuale presenza di disegni preparatori, elemento importante sia per ricostruire la genesi dell'opera sia come elemento di studio da valorizzare anche all'interno del percorso espositivo a favore del visitatore. Grazie alle indagini spettroscopiche si potranno invece ricavare elementi utili a supportare le ipotesi storico-artistiche sulla natura dei colori utilizzati dall'artista e su eventuali loro forme di degradazione, informazioni preziose per indirizzare eventuali interventi conservativi.





I responsabili scientifici e organizzativi di questa nuova collaborazione, che si amplierà alla partecipazione dei docenti, degli studenti, dei dottorandi e del personale delle due istituzioni sono i professori Giulio Zavatta e Giulio Pojana per l'Università Ca' Foscari Venezia e il direttore dei Musei Giovanni Sassu per il Comune di Rimini.





"Questa collaborazione con un'istituzione prestigiosa come l'Università Ca' Foscari di Venezia vuole rappresentare il primo passo di un percorso che ha l'ambizione di far sì che Musei di Rimini rafforzino la relazione con le principali realtà accademiche e scientifiche del Paese, creando una rete di scambio di conoscenze – commenta il direttore dei Musei di Rimini Giovanni Sassu – In questo caso ci si concentrerà su alcune delle principali opere pittoriche del nostro patrimonio, per approfondirne la conoscenza, per analizzare la loro storia conservativa, per valutare eventuali interventi di restauro. La collaborazione con l'Ateneo veneziano apre alla prospettiva di dare centralità alla nostra rete museale non solo come polo espositivo, ma come centro di produzione culturale e scientifica".

"Ringrazio l'Università Ca' Foscari per questa collaborazione che permette di affiancarci ad un'istituzione di grande valore e di prestigio – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – Un rapporto che vede Rimini aprirsi alle relazioni internazionali anche nell'ambito della ricerca storico-scientifica, valore essenziale di una città che ambisce a ritagliarsi il ruolo di capitale italiana della cultura".