Calcio D, l'ex Rimini Arnaldo Franzini guida il Lumezzane alla serie C

Sport

Rimini

| 17:06 - 08 Maggio 2023

Arnaldo Franzini portato in trionfo dai suoi gioactori.

L'ex giocatore del Rimini in serie C2 (dal 1997 al 1999 con un totale di 54 presenze e 13 reti) Arnaldo Franzini ha centrato un'altra promozione in Serie C confermandosi come uno degli più vincente in Serie D. Questa volta l'impresa è arrivata col suo Lumezzane, che ha raccolto due anni fa in Eccellenza e con due campionati vinti consecutivamente lo ha portato nei professionisti. Decisiva la vittoria di domenica per 0-2 sul campo del Varese e la concomitante sconfitta dell'Alcione sconfitta 3-2 dal Villa Valle e finita a -6.



LA CARRIERA Ha guidato all'esordio in panchina il Fidenza, per poi costruire il suo primo capolavoro con il BettolaPonte, trascinato in due anni dalla Promozione alla serie D. All'indomani della fusione con la Pro Piacenza, ha poi completato il suo percorso con la promozione in serie C e la successiva salvezza, strappata ai playout in barba a tutti i pronostici negativi della vigilia (la squadra partiva da -8). Passato quindi ai cugini del Piacenza, Franzini ha riportato il prestigioso sodalizio emiliano tra i professionisti al primo tentativo (96 punti, un record), ed in seguito ha vissuto quattro annate da protagonista in serie C con l'amarezza del ritorno in serie B sfumato in extremis nel 2019, quando la Virtus Entella superò i biancorossi nei minuti di recupero dell'ultima giornata. Nella penultima annata si è dimesso dal Seregno leader, poi promosso in D. Quindi il Lumezzane in Eccellenza: altra vittoria di campionato.

Cosa farà in futuro? Probabile che resti al Lumezzane, una società che può permettersi investimenti importanti, ma di lui si parla anche al Piacenza che unitamente al Livorno e alla Dolomiti Bellunesi ha messo nel mirino anche Marco Gaburro.