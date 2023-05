Numeri preoccupanti: nel primo quadrimestre 217 sanzioni per guida in stato d'ebbrezza

Attualità

Rimini

| 17:03 - 08 Maggio 2023

La Polizia Locale continua ad impegnarsi nel contrasto al consumo di alcol durante la guida, con controlli serrati su tutto il territorio comunale, sia nei fine settimana che nei giorni feriali. Nel primo quadrimestre dell'anno sono state contestate ben 217 violazioni per guida in stato d'ebbrezza, con 204 patenti sospese. Recentemente, un servizio di controllo nella notte fra venerdì e sabato scorso ha portato all'elevazione di 11 sanzioni e al ritiro di 10 patenti, di cui 5 con conseguenze penali. Anche il Nucleo Infortunistica stradale ha contribuito all'attività di prevenzione, ritirando altre 2 patenti, tra cui anche una sospesa successivamente ad un incidente stradale. In totale, le violazioni per guida in stato d'ebbrezza sono state 217, di cui 130 hanno attivato la procedura penale. La Polizia Locale conferma il proprio impegno per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti, con servizi mirati su tutto il territorio comunale.