Turismo, è già un 2023 di successi: a Rimini boom di arrivi e gite scolastiche.

Turismo

Rimini

| 16:20 - 08 Maggio 2023

Rimini, boom di gite scolastiche.

Il turismo di Rimini riparte già dai risultati dei primi mesi del 2023 e, in attesa dei dati di Pasqua e primavera, a sorpresa, registra il boom dei viaggi di istruzione delle scuole. Il primo quadrimestre dell'anno registra numeri record per gli ingressi nei musei che superano i livelli pre-covid. Mentre i dati Istat del primo trimestre segnano +69% degli arrivi e +34,6% delle presenze rispetto a un anno fa. In dettaglio, il Museo della Città e la Domus del Chirurgo hanno registrato un notevole aumento degli ingressi con finalità didattiche e scolastiche: in Museo sono stati 7.724 e alla Domus 1.406 i giovani accolti dalle attività didattiche comunali. Mentre sono state 1768 le visite scolastiche autonome per il museo e 789 alla Domus. Il numero totale, oltre 9 mila ingressi, segnala "un pieno ritorno alla normalità rispetto alla difficile età pandemica- sottolinea l'amministrazione- superando i dati del 2019, quando la somma dei due siti per quanto riguarda gli ingressi con finalità didattiche nei primi 4 mesi era complessivamente 7.543". Il trend proseguirà con altri numeri rilevanti: fino a giugno, sono previsti 210 gruppi scolastici (circa 4.400 studenti) e 67 laboratori (1.407 ragazzi), mentre le prenotazioni di gruppi scolastici autonomi sono 41 (861 giovani). "I dati confermano che il cuore antico di Rimini, simboleggiato dalla Domus del Chirurgo, rappresenta ancora un elemento di attrattività straordinaria, soprattutto per il mondo della scuola", conferma il direttore dei Musei Giovanni Sassu. Ma a piacere alle scuole è anche la proposta didattica del Fellini Museum. Distribuiti in quasi 100 classi, sono stati oltre 2600 gli studenti che hanno frequentato, nell'ambito di specifici progetti didattici o in visite scolastiche autonome, il Fellini Museum nel primo quadrimestre del 2023.



Di questi il 20% frequenta la scuole elementare o media e ha fatto riferimento a due proposte di alfabetizzazione del linguaggio cinematografico promosse dall'associazione Made Officina Creativa e dall'Arci. Se è stato il triennio delle superiori, e dei licei in particolare, a fornire la maggioranza degli studenti, le visite organizzate dalle Università, tra cui quelle di Bologna, Teramo, Ferrara, Roma e dell'austriaca Klagenfurt, hanno composto il 6% di questa parte di pubblico. "Il lavoro con le scuole richiede tempi lunghi di semina e accudimento- spiega il responsabile del Fellini Museum Marco Leonetti- E se per un qualsiasi museo nato da poco, quella della didattica è una delle attività più delicate da congegnare e imbastire, per un museo sul cinema, un'arte che non è inserita nel percorso curriculare di alcun indirizzo scolastico, l'impresa è ancora più necessaria e attuale". A confermare la ripartenza del turismo di Rimini sono i dati statistici provvisori, appena pubblicati dalla Regione Emilia Romagna, e riferiti ai primi tre mesi dell'anno. Da gennaio a marzo 2023 Rimini registra un +69% di arrivi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un +34,6% di pernottamenti. "La ripresa del turismo è iniziata- commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad- e i primi tre mesi del 2023 lo confermano. In attesa dei dati di aprile, con il bilancio su Pasqua e ponti primaverili, i dati provvisori dell'Istat appena pubblicati confermano un ottimo inizio d'anno, trainato dagli eventi e dal calendario fieristico-congressuale e dal grande interesse per l'offerta culturale cittadina". Inoltre, "il fatto che gli ingressi legati alle gite scolastiche abbiano superato i livelli del 2019- conclude il sindaco- segna una ripartenza straordinaria per un segmento fondamentale che è mancato per almeno un triennio".



(DIRE)