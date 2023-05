Tragedia a Rimini: morta ciclista francese travolta da un mezzo pesante

Cronaca

Rimini

| 15:56 - 08 Maggio 2023

Il luogo dove è avvenuta la tragedia, Rimini.

Dramma sulle colline del riminese nel primo pomeriggio di lunedì 8 maggio. Una donna francese di 60 anni è morta dopo essersi scontrata in sella alla sua bici contro un camion lungo una curva di via Montichiaro a Rimini. Ancora in corso gli accertamenti da parte della Polizia Municipale di Santarcangelo di Romagna. Secondo le prime informazioni, la donna apparterrebbe ad un gruppo di turisti francesi che attualmente stavano soggiornando a Cesenatico. La strada è stata chiusa alla circolazione in entrambi i sensi di marcia per i rilievi del caso.



Seguono aggiornamenti.