Santarcangelo, nuova palestra alla Cittadella: via all'indagine di mercato

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:31 - 08 Maggio 2023

Rendering nuova palestra Cittadella dello sport, Santarcangelo di Romagna.

È online sul sito del Comune di Santarcangelo l'avviso esplorativo per l'indagine di mercato finalizzato all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova palestra alla Cittadella dello Sport.



Nei giorni scorsi, infatti, sono scaduti i termini per la presentazione di proposte all'appalto integrato – bando pubblicato come da cronoprogramma nel mese di marzo – concluso senza che siano pervenute offerte: come previsto dalla normativa, dunque, l'Amministrazione comunale dà ora il via a un'indagine di mercato per affidare la progettazione e la realizzazione dell'intervento attraverso una procedura negoziata.



Tramite questo nuovo avviso, il Comune inviterà a presentare un'offerta un massimo di trenta operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse all'appalto e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa: i lavori saranno poi aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



La nuova palestra che sorgerà alla Cittadella dello Sport in via della Resistenza sarà una struttura al servizio delle società sportive e delle famiglie di Santarcangelo, con due blocchi destinati uno ai servizi (spogliatoi, infermeria, impianti, uffici e locali di gestione) e uno alla palestra, con un campo regolamentare di pallavolo disponibile anche per altre discipline sportive e tribune per circa un centinaio di spettatori, su una superficie di 24 metri per 14 (più grande della palestra della succursale Saffi della scuola media Franchini).

La struttura realizzata sarà all'avanguardia dal punto di vista energetico e neutra per impatto ambientale: gli edifici, infatti, saranno Nzeb (Nearly Zero Energy Building) ovvero con consumi prossimi allo zero, il che consentirà anche un notevole risparmio di gestione. Anche il consumo di suolo sarà azzerato, come previsto dal Pnrr: per compensare la realizzazione della nuova struttura, infatti, l'area compresa tra la nuova struttura e il pala SGR sarà de-impermeabilizzata.



La nuova palestra sarà collocata dietro l'area camper e il pala SGR, nello spazio precedentemente occupato dal campo di baseball. Per raggiungerla, verrà realizzata un accesso da via della Resistenza, oltre a migliorare la viabilità interna alla Cittadella dello Sport con vie di comunicazione dirette con le altre strutture presenti. Nell'occasione, inoltre, verranno realizzati 60 nuovi posti auto, a servizio non solo della nuova palestra ma di tutta la zona sportiva.



Nel frattempo, per portare a compimento la ricollocazione dell'area lanci utilizzata dall'Atletica Rimini Nord necessaria alla realizzazione della nuova struttura, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per una spesa complessiva di 185mila euro.



Il progetto prevede lo spostamento delle attrezzature necessarie alle discipline di lancio (peso, disco, martello e giavellotto) dalla sede attuale – a est dei campi da calcio, in prossimità di via Achille Grandi – alla nuova posizione, a sud dei campi stessi con accesso da via Trasversale Marecchia.



Nel corso dell'intervento saranno demolite le vecchie pedane utilizzate per le varie discipline, che verranno realizzate nella nuova area lanci insieme a recinzione e cancelli d'accesso, livellatura del terreno anche per la corretta regimazione dell'acqua piovana, allaccio delle forniture di elettricità e acqua.