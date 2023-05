Campo d'emergenza al casello di Riccione, esercitazione della Protezione Civile

Attualità

| 15:25 - 08 Maggio 2023

Sandra Villa.

Si è svolta sabato e domenica l'esercitazione dei volontari di Protezione Civile dell'Associazione Arcione che in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Riccione, hanno allestito un campo d'emergenza all' ingresso del casello autostradale di Riccione.



Per i visitatori è stato possibile assistere ad un vero e proprio allestimento d'emergenza con tanto di montaggio di tende e torre faro. Non sono mancate le fasi operative di intervento in caso di incendio boschivo con fuoristrada e carrello idro.



Un'occasione importante che ha permesso a tanti cittadini di vedere i volontari della Protezione civile di Riccione in azione.



Sabato, a fare visita al campo, anche la sindaca Daniela Angelini che ha partecipato alla simulazione di uno spegnimento di un incendio.







“Nel fare visita al campo di addestramento allestito a Riccione ho toccato con mano, ancora una volta, il prezioso impegno verso la nostra comunità da parte dei volontari – ha detto Daniela Angelini, sindaca di Riccione – Si è trattato di una iniziativa importante: un'occasione per chiedere informazioni ai volontari sulla sicurezza in caso di rischio naturale e una esperienza istruttiva ed interessante. Ho inoltre colto l'occasione per ringraziare i volontari riccionesi che nei prossimi giorni saranno impegnati nelle zone alluvionate del ravennate”.