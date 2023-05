Baseball, va a New Rimini il derby con Rivabella sul diamante dei Falcons

Sport

Rimini

| 15:23 - 08 Maggio 2023

foto di davide ruggeri.

New Rimini vince due volte a Rivabella sul diamante dei Falcons e continua la sua striscia vincente che ora sale a otto partite. 5-4 e 3-0 i finali per i ragazzi del manager Gilberto Zucconi che allungano in classifica proprio sui Falcons che ora seguono a tre gare di distanza.



Due partite intense e sempre in equilibrio, alla fine vinte entrambe da New Rimini che ha sfruttato con più cinismo le situazioni favorevoli, affidandosi poi ai suoi lanciatori per chiuderle in vantaggio. Fra i quattro gironi della serie B, New Rimini è l'unica squadra imbattuta.







“Sono state due belle partite ­- il commento del manager Gilberto Zucconi – giocate da squadre solide sul monte e attente in difesa. Credo sia stato un bello spettacolo per la gente accorsa. Il parco dei lanciatori di entrambe le squadre è di alto livello e s'è visto. Mi spiace per Francesco Ridolfi che non si è sentito bene all'inizio di gara 1, ma conosciamo tutti il suo valore. Siamo stati concentrati e attenti nelle fasi decisive: in gara 1 sul vantaggio minimo e con Tomas Canuti a lanciare le ultime tre riprese sul 5 a 4, ma lui ‘vuole' questa responsabilità e si esalta. Idem in gara 2, con la partita sempre stretta. Due, tre inning hanno fatto la differenza e il baseball è bello così. Complimenti ai ragazzi di entrambe le squadre e sottolineo due perle: la presa al volo con doppio gioco di Emanuelli dei Falcons e la presa al volo sull'esterno con assistenza ed eliminazione al piatto del nostro Montanari, non ancora diciassettenne”.







Gara 1



Partenti: Francesco Ridolfi per New Rimini e Niccolò Ioli per i Falcons Torre Pedrera. Entrambi i lanciatori faticano a contrastare il box ed a centrare regolarmente l'area di strike. Così il punteggio si muove subito: New Rimini va avanti 2 a 0 al secondo inning, poi i Falcons la ribaltano subito sul 4 a 2 e al terzo New Rimini rimette la gara sul 4 a 4. È un equilibrio che durerà fino alla fine con gli ottimi rilievi di Sartini per i padroni di casa e di Tarassi e Canuti per gli ospiti che sostanzialmente silenziano gli attacchi. Il punto decisivo arriva al sesto inning: valida di Bonemei che viene spinto a casa da un singolo di Signorile. Nelle ultime tre riprese Canuti concede solo due valide e il punteggio non cambia più. Alla fine, 8 a 4 le valide per New Rimini e da segnalare il 3 su 5 di Bonemei.







Gara 2



Partenti: Tommaso Aiello per New Rimini e Tommaso Muccini per i Falcons. Stavolta il punteggio si sblocca solo al quarto inning: valide di Focchi e Bonemei, col primo che segna su lancio pazzo. Intanto sul monte i lanciatori proseguono con regolarità e per gli attacchi è dura trovare occasioni. In sei riprese, Aiello concede una sola valida (9 strike out) e Muccini 5 valide (9 strike out). Bene anche i rilievi, Simone Ioli per i Falcons e Daniel Muzzarelli per New Rimini. La partita si indirizza sul 3 a 0 al nono: singolo di Gabrielli (2 su 3 per lui) che poi segna sulla valida di Tombari (2 su 4). Il terzo punto è segnato da Montanari, spinto da una volata di sacrificio di Perazzini. Buono l'impatto di Daniel Muzzarelli sul monte di lancio (una valida e 5 strike out in tre inning) al rientro dall'infortunio. 7 a 2 le valide per New Rimini.







Il prossimo turno vedrà sabato 13 maggio New Rimini impegnata nel turno casalingo contro Fano. Gara 1 alle 15.00 e Gara 2 alle 20.00.