A Rimini la Conferenza Mondiale dei Mercati alimentari all'ingrosso

| 13:58 - 08 Maggio 2023

Palacongressi di Rimini.

Si terrà al Palacongressi di Rimini, nell'autunno del 2024, la Conference of the World Union of Wholesale-Wuwm la Conferenza Mondiale dei Mercati Alimentari all'Ingrosso. La candidatura di Rimini all'evento era stata presentata lo scorso autunno ad Abu Dhabi da parte del Caar-Centro Agroalimentare Riminese, e dal sindaco della città romagnola, Jamil Sadegholvaad con il sostegno di Italmercati, "Sono molto orgoglioso - osserva in una nota Gianni Indino, presidente del Caar - del risultato raggiunto. Quando in pochi pensavano ad una sola possibilità di successo abbiamo insistito e lottato fino ad ottenere sul nostro territorio uno degli appuntamenti di settore più importanti al mondo. Un grande traguardo per il nostro Centro Agro Alimentare e per tutta Rimini". E "questo successo - argomenta il sindaco romagnolo, Sadegholvaad - è una nuova, e straordinaria conferma delle capacità imprenditoriali e organizzative di Ieg e del Centro Agro Alimentare Riminese, insieme al valore riconosciuto della nostra città come destinazione internazionale". La conferenza è abitualmente frequentata da 400 operatori provenienti da tutto il mondo. Dopo l'edizione di Abu Dhabi del 2022, quest'anno si svolgerà a Città del Messico, mentre nel 2024 è prevista una edizione primaverile a Bangkok e una autunnale, appunto, a Rimini. La data sarà fissata a breve, probabilmente l'appuntamento si terrà nei primissimi giorni di ottobre. La Conferenza Mondiale dei Mercati Alimentari all'Ingrosso. con 217 membri opera con la sua rete in oltre 40 paesi in tutto il mondo, coprendo i 5 continenti.