Borsa 'schermata' con 600 euro di abbigliamento rubato: tre giovani in manette

Cronaca

Rimini

| 09:11 - 08 Maggio 2023

Immagine di repertorio.

Con una borsa schermata avrebbero rubato abbigliamento firmato per circa 600 euro in due negozi in un centro commerciale. Tre stranieri, un 29enne, un 23enne ed una 29enne, sono stati arrestati dai Carabinieri di Rimini con l'ipotesi di accusa di furto aggravato continuato. Secondo quanto ricostruito dai militari, sabato pomeriggio, i tre giovani avrebbero preso dagli espositori i capi di abbigliamento nascondendoli in una borsa schermata. In questo modo il sistema antitaccheggio sarebbe stato impossibilitato a rilevare il furto. I militari li hanno beccati con ancora la borsa piena degli abiti rubati.

I tre sono stati arrestati e verranno processati per direttissima.