Morto "Miga": addio a un'icona del baseball amatoriale di Rimini

Attualità

Rimini

| 07:01 - 08 Maggio 2023

Michele Tentoni.

Michele Tentoni, conosciuto come "Miga", è scomparso a causa di una lunga malattia all'età di 57 anni, lasciando la moglie e la figlia. Ha gestito il bar Di Vittorio e successivamente il bar V Strada per oltre trent'anni, ma era soprattutto noto nell'ambiente sportivo di Rimini per il suo coinvolgimento nel baseball amatoriale. In particolare, ha giocato e allenato le squadre Migunners e V Strada, portandole al titolo provinciale e alla partecipazione a un campionato europeo. Michele era considerato un'istituzione nello slow pitch, una forma di baseball amatoriale che si gioca di sera dopo il lavoro e coinvolge uomini e donne. Il suo rosario si terrà stasera alla parrocchia di Cristo Re e il funerale domani mattina alle 9.30.