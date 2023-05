Baseball, per San Marino doppietta a Povglio (12-1 al 7°, 7-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 02:50 - 08 Maggio 2023

Di Raffaele in azione.

San Marino vince due gare a Poviglio e si qualifica matematicamente alla Poule Scudetto. Nell’ultimo turno, con Macerata a Serravalle, le due squadre si giocheranno primo e secondo posto nel girone.



In terra emiliana si sono giocate due gare dall’andamento decisamente diverso. La prima è finita 12-1 al 7° con un ottimo Luca Di Raffaele (vincente) e con le valide, su tutti, di Epifano (3/3) e Angulo (3/5). La seconda è terminata 7-1, ma coi punti decisivi arrivati dal 7° in poi. A scardinare l’1-1 delle prime sei riprese è stato il fuoricampo di Celli, con la squadra che poi ha aggiunto il margine di sicurezza. Vincente Dimitri Kourtis.





GARA1, POVIGLIO – SAN MARINO 1-12 (7°)



San Marino comincia sprecando al 1°, quando non segna con due uomini in posizione punto. Poi però chiude i conti con sei punti segnati tra seconda e quarta ripresa.



Al 2° Ericson e Dudley Leonora cominciano con due singoli, l’1-0 è generato da un errore della difesa ed Epifano porta a casa il 2-0 con un doppio. Al 3° è Angulo ad aprire le danze con un bel doppio, Lino lo segue con un singolo, la battuta in scelta difesa di Ericson Leonora fa entrare il 3-0, il singolo di Pieternella scrive 4-0 e quello di Epifano 5-0. Al 4°, con due in base, è la valida di Lino a siglare il 6-0.



La gara è in controllo, anche perché sul monte Luca Di Raffaele è autore di una prestazione eccellente. Per il partente sammarinese primi tre inning perfetti (con 8 strikeout su 9 eliminazioni) e un rendimento complessivo da 12 “K” e due sole valide subite in 5 riprese.



Al 6° arrivano altri due punti, il primo spinto a casa da una volata di sacrificio di Ericson Leonora (7-0), il secondo con un lancio pazzo nel turno di battuta di Epifano (8-0).



Al cambio di campo, su Tognacci, singolo di Lettieri e triplo di Castillo mandano a punto Poviglio (1-8). Nel successivo attacco sammarinese, però, ecco altri quattro punti. Con le basi piene, il singolo di Ericson Leonora vale il 9-1, la volata di Dudley Leonora il 10-1, un lancio pazzo scrive 11-1 e il singolo di Epifano è quello del 12-1.



Nella parte bassa del 7° Garbella non concede arrivi in base. San Marino vince la prima partita con Poviglio.





POVIGLIO – SAN MARINO 1-12 (7°)



SAN MARINO: Pulzetti dh (1/5), Ferrini 3b (2/4), Angulo 2b (3/5), Lino r (2/3), Celli ec (0/3), E. Leonora es (2/4), D. Leonora 1b (2/4), Pieternella ed (1/4), Epifano ss (3/3).



POVIGLIO: Minari ss (0/3), Zanichelli (Lugli r 0/2) 1b (0/1), Castillo (Pagani ed) ec (2/3), Di Turi r/1b (0/2), Tamburrini dh (1/3), Ferrari (Gastaldi 0/1) ed/ec (0/2), Giovanardi 3b (0/3), Nardi (Cerini 0/1) es (0/2), Lettieri 2b (1/2).



SAN MARINO: 023 102 4 = 12 bv 16 e 0

POVIGLIO: 000 001 0 = 1 bv 4 e 1



LANCIATORI: Lu. Di Raffaele (W) rl 5, bvc 2, bb 0, so 12, pgl 0; Tognacci (r) rl 1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 1; Garbella (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Capellano (L) rl 3, bvc 10, bb 0, so 6, pgl 4; Baez (r) rl 2, bvc 3, bb 4, so 0, pgl 3; Sassi (r) rl 0.2, bvc 0, bb 2, so 0, pgl 0; Trevisan (r) rl 0.1, bvc 1, bb 3, so 0, pgl 3; Cepparulo (f) rl 1, bvc 2, bb 0, so 0, pgl 1.



NOTE: triplo di Castillo; doppi di Angulo (1) ed Epifano (1).











GARA2, POVIGLIO – SAN MARINO 1-7



Gara combattuta e in equilibrio per più della metà della sua durata. Medina e Quevedo non concedono arrivi in base al 1° inning, ma al 2° entrambe le squadre segnano. San Marino va avanti 1-0 con la sequenza cominciata da Lino (doppio) e proseguita da Celli (singolo ma eliminato in seconda), Ericson Leonora (base ball) e Rosales (battuta in scelta difesa che fa entrare il punto). Ai padroni di casa invece basta un giro di mazza, quello di Di Turi in apertura di secondo inning, per scrivere a tabellone l’1-1. Per il catcher di casa fuoricampo a sinistra e parità.



Poviglio non sfrutta l’uomo in posizione punto al 3° (doppio di Minari), San Marino spreca invece al 4° (doppio di Lino e singolo di Celli). Fatto sta che i pitcher prendono in mano la gara e il punteggio rimane invariato. Al 6° sale Kourtis, che con un out è toccato da Castillo col doppio, ma poi chiude senza ulteriori problemi.



La svolta alla gara la dà Federico Celli in apertura di settima ripresa. Per lui un fuoricampo a sinistra che vale il nuovo vantaggio sammarinese sul 2-1. Non solo, perché Rosales è colpito, Epifano tocca un doppio e, con due out, la valida di Batista vale il 3-1.



All’8° i Campioni d’Italia dilagano e chiudono i conti con un big inning da quattro punti. Angulo guadagna una base ball, per Lino c’è la valida e sulla rimbalzante di Leonora la difesa di casa commette un errore. A basi piene, i quattro ball a Rosales valgono il 4-1, il doppio di Epifano genera i due punti del 6-1 e nell’azione entra anche il 7-1 per un errore della difesa.



Sul monte chiude Baez, San Marino porta a casa la doppietta.





POVIGLIO – SAN MARINO 1-7



SAN MARINO: Batista ed (1/5), Ferrini 3b (1/5), Angulo (N. Garbella 0/1) dh (0/3), Lino 1b (3/5), Celli ec (3/5), E. Leonora es (0/3), Rosales r (0/2), Epifano ss (2/4), Lo. Di Raffaele 2b (1/4).



POVIGLIO: Minari ss (1/4), Zanichelli 1b (0/4), Castillo ec/l (1/4), Di Turi r (2/4), Tamburrini (Giovanardi es 0/1) dh (1/3), Ferrari (Gastaldi 0/1) ed (1/3), Lugli 3b (1/4), Nardi es/ec (0/3), Lettieri 2b (0/3).



SAN MARINO: 010 000 240 = 7 bv 11 e 0

POVIGLIO: 010 000 000 = 0 bv 7 e 2



LANCIATORI: Quevedo (i) rl 5, bvc 4, bb 0, so 6, pgl 1; Kourtis (W) rl 2, bvc 2, bb 0, so 2, pgl 0; Baez (f) rl 2, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Medina (L) rl 7, bvc 8, bb 1, so 6, pgl 3; Giovanardi (r) rl 0.1, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 3; Castillo (f) rl 1.2, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.



NOTE