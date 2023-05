Calcio Prima, il Riccione chiude in bellezza: 2-1 al Roncofreddo

Sport

Riccione

| 22:13 - 07 Maggio 2023

Il Riccione.

Nella giornata che decreta il Bellariva, a cui vanno gli applausi del Riccione, regina di questo campionato, la salvezza diretta per A.S.A.R. e San Lorenzo, arriva la prima vittoria per il riccione della gestione Agliuzza con il traguardo dei play-off raggiunto. Gara di sofferenza con il Roncofreddo che mette alle corde il Riccione passando in vantaggio al 4' con Toure'. Ospiti che sull'onda dell'entusiasmo sfiorano il raddoppio in altre occasioni ma la difesa di casa regge e col passare dei minuti il Riccione acquista autostima e trova il pari con Capriotti al 27'.

Squadre che al rientro in campo, dopo un bel primo tempo, si affrontano a viso aperto con il Roncofreddo a fare la partita ed il Riccione che gioca sulle ripartenze. Amati Alessandro è in giornata di grazia e para tutto il possibile, Ioli, capitano di giornata, è un leone e compie interventi da vero fuoriclasse. Gli ospiti spingono in cerca del goal che vorrebbe dire play-off ma, oltre alla bravura di Amati, devono fare i conti con l'imprecisione dei loro attaccanti e con la sfortuna. Riccione che si difende con i denti ma che si rende pericoloso con Bastianelli e Capriotti, gran bolide dal limite e traversa.

Poi sale in cattedra Brisigotti e all'89' lanciato verso la porta avversaria, viene atterrato da Guiducci con un intervento da dietro; punizione dal limite e rosso diretto per il giocatore del Roncofreddo. Brisigotti s'incarica della battuta dal limite, gran fendente e palla che s'infila all'angolino al 90'. Minuti finali con i cesenati a cercare il pari ma la difesa di casa è attenta ed al 98' si può festeggiare una vittoria che sa di liberazione.



Il tabellino



RICCIONE; Amati A., Borgognoni dal 46' Fabbri, N'dao dal 39' Colonna, Amati N., dal 36' Montanari, Ioli, Mangianti, Giovannelli dall'85' Pierleoni, Gueye, Capriotti, Brisigotti, Bastianelli dal 65' Angelico. Allenatore Agliuzza.



RONCOFREDDO; Tufano, D'altri, Nicolini, Lodovichetti, Guiducci, Bacchini, Ventrucci, Brigliadori, Banardi, Sottile, Tourè dal 76' Righi. A disposizione; Bonanno, Neri, Zamagna, Turci, Babino, Graziani, Garavelli, Lonzardi. Allenatore Bondi.



Arbitro. Ricuperati di Lugo di Romagna.



Reti: Tourè al 4', Capriotti al 27', Brisigotti al 90'.



Note: Espulso all'89' Guiducci per il Roncofreddo.



