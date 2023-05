Volley D femminile, la Titan Services ai play-out

Sport

| 21:57 - 07 Maggio 2023

Domenica 7 maggio verso le 19 si sono avuti i verdetti definitivi per la serie D femminile da parte della Fipav regionale. I 20 punti conquistati dalla Titan Services e il decimo posto in classifica, stilata la classifica avulsa fra tutte le squadre interessate nei cinque gironi, hanno garantito alle ragazze di coach Wilson Renzi l’accesso ai play-out.

Nel primo turno, Ricciotti e compagne dovranno affrontare il Nettunia Bologna. Sabato 13 maggio alle 18 prima partita sotto le Due Torri nella palestra comunale Moratello. Il ritorno al Pala Casadei di San Marino sabato 20 maggio, sempre alle 18. La vincente manterrà la categoria. La perdente dovrà giocare un secondo turno nel quale se la vedrà con una delle squadre vincenti dei play-off della Prima Divisione. La vincente di questo secondo turno manterrà (o conquisterà) la serie D.



Il Nettunia Bologna ha chiuso la stagione regolare all’undicesimo posto del girone C della serie D. Ha conquistato 28 punti in 24 partite vincendone 8. 39 i set vinti; 54 quelli persi per un quoziente set di 0,72. 0,95 è il quoziente punti.