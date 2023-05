Volley C femminile, playoff: Emanuel Riviera in semifinale

Sport

Rimini

| 21:45 - 07 Maggio 2023





Emanuel Riviera Volley Rimini è in semifinale: battuta l’Everton volley nel modo più eclatante possibile: 3-0 (25-11;25-18; 25-21). Le ragazze di coach Bazzocchi non hanno tradito i propri tifosi e con una prestazione di carattere, di forza e di grinta, hanno annullato ogni velleità delle reggiane.

La coppia Bazzocchi-Briganti detta la formazione con Magi in posto 1, seguono inlinea di attacco Sangoi, Morelli e Morettini, terminano in seconda linea con Orsi e Catalano, libero Fabbri.

Garuti e Mantovani oppongono per Reggio Bonacini, Cavecchi, Cristofaro, Piemontese, Vecchi e Gennari con libero Ronzoni. Dirigono i giochi Solazzi Tiziana e Fanucci Massimo.

Parte forte il Riviera con un ritmo che mette subito in difficoltà la ricezione delle ospiti. L’Emanuel è scatenata, forza in battuta e devasta in attacco. L’Everton è sorpresa e non riesce a trovare l’equilibrio della gara di andata. Non c’è storia e una Morelli particolarmente ispirata conduce le compagne sul 1 a 0.

Nel secondo set Reggio aggiusta qualche situazione e per la prima volta passa in vantaggio (12 a 8); Bazzocchi inserisce Marconato per dare riposo a Morelli e sostituisce Orsi con Pasolini per il turno di battuta. Mossa centrata, le Riminesi rimontano e sorpassano (18-16), poi non c’è più storia e si aggiudicano il secondo parziale.

Siamo vicini al traguardo? Il punteggio ristagna in equilibrio nel terzo set (8 pari, 14 a 13). Al rientro in campo è un’altra storia e il Riviera stacca prepotentemente le avversarie (17 a 13) e si avvia al traguardo finale col coach che reinserisce Marconato al posto di Magi, potenzia la ricezione con Del Rosso per Morelli e in battuta torna Pasolini al posto di Orsi.

Finale travolgente con azioni confusionarie, ma spettacolari: L’Everton tenta un'ultima possibilità di recupero, poi il 25esimo punto siglato meritatamente da Morelli causando lo “scoppio “della Casa del volley”.

Tutte a festeggiare a centro campo la bella impresa mentre dalle casse parte “Romagna mia” e il dirigente Silvano scatta dalla tribuna fino alla panchina abbracciando tutti con la velocità degna di un centometrista.

Parlare delle singole prestazioni delle ragazze potrebbe sembrare banale, ma come si fa a non citare la grinta e la volontà di capitan Morettini, i capolavori di regia di Catalano, i bombardamenti di Morelli, Magi e Marconato, i volteggi sotto rete di Sangoi, i muri sorridenti di Orsi, i salvataggi e i tuffi di Fabbri, la sempre pronta Pasolini, la straripante simpatia della “caciarona” Del Rosso (che oltre a rinforzare la difesa, è capo claque), le giovanissime promesse Moras e Forlani e la sempre presente e disponibile Fiorucci.

E gli allenatori? Certo, ci sono anche loro, questi risultati non vengono mica da soli.

Una citazione alla favolosa panchina che si è sgolata per tutta la gara a sostegno delle compagne e al pubblico che ha incoraggiato la squadra a gran voce.

Ora due giorni di riposo e poi di nuovo al lavoro per prepararci al meglio per la semifinale.

EMANUEL RIVIERA: Orsi 10, Catalano 1, Morelli 18, Morettini 6, Magi 12, Sangoi 7, Marconato 3, Del Rosso e Pasolini 0, Fabbri (libero). NE: Fiorucci, Forlani e Moras.

NOTE: Ace: Rimini 6 – Reggio 3. B.s.: Rimini 6 – Reggio 6. Muri: Rimini 7 – Reggio 2

Attacchi punto: Rimini 44 – Reggio 32. Errori: Rimini 9 – Reggio 13.