Calcio Seconda, al Rimini United la finale playoff: 3-2 contro il San Bartolo

Rimini

| 21:17 - 07 Maggio 2023

La festa del Rimini United a fine partita.









Il Rimini United ha battuto 3-2 il San Bartolo Gabicce e ha vinto la finale proviciale playoff (in campionato due sucecssi per la formazione marchigiana). Sarebbe bastato un pareggio in virtù del migliore piazzamento di classifica in stagione regolare (secondo posto), ma sul campo dello stadio Bani di Viserba pieno di tifosi la squadra di mister Giuliano Bianchi – priva di bomber Mezgour, infortunato al ginocchio - ha avuto la meglio con merito.

L'impatto sul match è migliore da parte della squadra ospite che si rende pericolosa nella prima parte di frazione sulle palle inattive, ma è il Rimini United a passare in vantaggio con un eurogol di Sagliocco al 35'. Dopo appena un minuto pareggio del San Bartolo con Carburi protagonista di un'azione personale vincente sulla sinistra.

Nella ripresa, di netta marca Rimini United, al 2' ancora a segno Sagliocco che ha finalizzato al meglio un'azione di Halilaj e al 73' Rossi ha chiuso praticamente i conti chiudendo con freddezza una ripartenza della sua squadra. Nel recupero Bartoli ha accorciato le distanze per il San Bartolo. Da segnalare anche due legni per il Rimini United e uno per il San Bartolo.

A fine partita il tecnico Giuliano Bianchi è raggiante “E' la vittoria di un gruppo giovane guidato da alcuni giocatori di esperienza perché come le case anche le squadre hanno bisogno di buone fondamenta - . Sono contento anche perché dopo un anno di stop sono tornato alla guida di una squadra e questi giocatori mi hanno restituito entusiasmo e voglia di allenare. Ci godiamo la vittoria e da domani comincia a pensare alla prossima partita, lo spareggio regionale. Abbiamo completato il nostro precorso con la vittoria, bene così”.



Dall'altra parte mister Girometti rende merito agli avversari: 'Nel primo tempo in cui abbiamo fatto meglio non abbiamo capitalizzato come avremmo dovuto, loro invece alla prima vera occasione hanno fatto centro. Nella ripresa il Rimini United ci ha fatto subito gol e quella rete ci ha tagliato le gambe, la squadra si è un po' smarrita tanto che abbiamo subito la terza rete. Non ho ramamrico, la squadra è stata brava. Il Rimini United è stato più bravo di noi".



In settimana ci sarà il sorteggio degli abbinamenti per lo spareggio regionale tra le vincenti degli altri gironi. La vincente sarà proossa in Prima categoria.