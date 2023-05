Calcio RSM, playoff: Virtus-La Fiorita termina senza reti

Sport

Repubblica San Marino

| 20:17 - 07 Maggio 2023

Termina a reti inviolate la gara di andata della seconda semifinale dei play-off di Campionato Sammarinese BKN301. Virtus e La Fiorita danno vita ad una partita piuttosto tattica, dove le formazioni di Bizzotto e Manfredini pensano prima a non subire, piuttosto che andare alla ricerca della porta avversaria. Pareggio complessivamente giusto per quanto visto in campo, dove i vicecampioni di San Marino si fanno preferire nella prima frazione di gara, mentre la Virtus gioca meglio nella ripresa.



Parte in quarta La Fiorita che sfonda in un paio di circostanze sulla corsia di destra mancando per una questione di centimetri il gol del vantaggio. Al 5’ Pancotti brucia Castiglioni e crossa radente sul primo palo, dove il buon posizionamento di Andrea Battistini nega la traccia a favore di Russo. È invece l’altro Battistini della Virtus, quindi Manuel, a rendersi protagonista di un miracoloso salvataggio attorno al quarto d’ora. Pancotti premia l’inserimento di Arrigoni che propone a rimorchio su Lunadei, il cui rigore in movimento taglia fuori il portiere avversario ma deve fare i conti con il capitano della Virtus, appostato sulla linea di porta per respingere la minaccia. Nodari e compagni faticano non poco a prendere le misure ai movimenti offensivi de La Fiorita, che torna a farsi vedere con Russo alla mezz’ora: Andrea Battistini si salva in angolo, dai cui sviluppi sbuca la testa di Fatica – impreciso. Inoperoso Vivan nel corso della prima frazione di gara, mentre l’omologo Battistini deve già uscire dalla propria area per anticipare Russo ad inizio ripresa. Sulla vagante si fionda Amati che non trova l’eurogol dal cerchio di centrocampo.







La Virtus esce progressivamente dal proprio guscio e dopo diversi minuti di pressione confeziona la miglior palla-gol del secondo tempo sull’asse Buonocunto-Tortori. I due giocatori dalla maggior cifra tecnica di Bizzotto apparecchiano per il vantaggio neroverde, che sbatte sul grande riflesso di Vivan. Irresistibile la volata di Buonocunto, che irrompe palla al piede dal centrosinistra prima di offrire un pallone d’oro a Tortori. Il compagno di reparto colpisce di prima intenzione, peccando solo di precisione: Vivan in controtempo blocca la sfera per l’esultanza dei Gialloblù. C’è poco altro da vedere di qui alla fine, se non una punizione alta di Amati ed un mancino di Signate neutralizzato senza affanni da Andrea Battistini. Fronte Virtus è invece ghiotta l’opportunità per Ciacci, che addomestica al centro dell’area avversaria prima di liberare un destro sporcato da Brighi. Risulta invece impreciso l’incursore sammarinese, quando in pieno recupero libera la conclusione dal limite, spedendo di poco alto sulla trasversale.





Tra Virtus e La Fiorita dominano difese ed equilibrio: sabato prossimo, sempre alle 15:00 ma sul sintetico di Acquaviva, la squadra di Luigi Bizzotto non avrà alternative al successo. Laddove dovesse infatti terminare in parità anche la gara di ritorno, sarebbe La Fiorita – in virtù del miglior rendimento in stagione regolare – a staccare il pass per la finale play-off. Questo il quadro delle semifinali di andata nella post-season di Campionato Sammarinese BKN301, 2022-23.