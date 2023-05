Calcio Promozione: i tabellini del girone E. Sarà playout tra Misano e Sant'Ermete

Sport

Rimini

| 20:14 - 07 Maggio 2023

Il girone E di Promozione si chiude con la vittoria rotonda della Sampierana sul Gambettola, che una settimana fa aveva festeggiato la vittoria del campionato. Ai playout sarà sfida tra Misano e Sant'Ermete, vittoriose in trasferta, così come la Stella, che espugna Bellaria, aggancia Verucchio e Cervia e si salva a quota 37.





Bellaria Igea Marina - Stella 1-2



BELLARIA: Ramenghi, Grossi, Mazzarella (10' st Busiello), Buda (40' pt Paganelli), Zanotti, Venturi (23' st Alvisi), Ceccarelli (7' st Chiussi), Galassi, Giornali (33' st Vasini), Marchini, Fabbri. A disp. Barbieri, Neri, Fusi, Bertozzi. All. Reciputi.

STELLA: Gentili, Guidomei (27' st Zavaglia), Bonucci (31' st Fabbri), Belicchi, Garcia Rufer Azael, Gattei Colonna, Raschi (27' Palladino), Cicchetti (43' st Medi), Garcia Rufer Augusto, Marconi (20' st Belloni), Aprea. A disp. Bascucci, Pivi, Torri, Eusebi. All. Boldrini.



ARBITRO: Milandri di Cesena.

RETI: 21' pt Belicchi, 3' st Fabbri, 14' st Aprea

AMMONITI: Marconi, Ceccarelli, Guidomei, Busiello, Venturi, Paganelli, Alvisi.



Bakia - S.Ermete 0-1



BAKIA: Fabbri, Ugone (18' st Boschi), Bandieri, Fiaschini (21' st Grassi), Polini, Bocchini, Carrozzo, Qatja, Lombardi (10' st Lorenzini), Bracci (23' st Boschetti), Ronchi (10' st Mazzarini). A disp. Roverelli, Contadini, Urban, Guagneli. All. Faedi.

SANT'ERMETE: Barbanti, Brighi T., Sancisi, Tentoni, Bonifazi, Mazzavillani (45' st Antonelli), Bento Da Silva (36' st Pitaro), Marcaccio (25' st Zammarchi), Manfroni (28' st Bascioni), Fuchi (45' st Rizzo), Ponticelli. A disp. Caprili, Vandi, Braschi, Brighi A. All. Mancini.



ARBITRO: Sartori di Lugo

RETE: 30' st rig. Fuchi.

AMMONITI: Bandieri, Bracci, Bento Da Silva.



Gambettola - Sampierana 0-3



GAMBETTOLA: Donini, Difino, Aloisi, Alberighi, Palumbo, Severi, Zammarchi, Limouni, Zavatta, Falchero, Tani. A disp. Golinucci, Marconi, Rigoni, Odunna, Camaj, Gadda, Osayande, Vukaj, Radoi. All. Bernacci.

SAMPIERANA: Ranieri, Stoppa (25' st Bravaccini), Fiaschetti (1' st Quercioli), Corzani, Narducci, Quaranta, Pungelli (1' st Drudi), Petrini, Para, Braccini, Castagnoli (1' st Pippi). A disp. Zammarchi, Diversi. All. Barontini.



ARBITRO: Sani di Faenza.

RETI: 25' st Corzani, 27' st Para, 33' st Drudi.

AMMONITI: Tani.



Granata - Cervia 2-2



GRANATA: Venghi (30' st Casadei), Baroni, Pesaresi, Cantoni (1' st Sacchetti), Rizzo (24' st Battistini), Bartoletti (15' st Medri), Fadel Salah (15' st Brunetti), Campinoti, Boschi, Farabegoli, Tombetti. A disp. Arfilli, Mazzotti. All. Bracci.

CERVIA: Braggion, Di Gilio, Fusaroli, Muccioli, Krastev, Ambrosini, Calandra, Ferrarini, Sow, Mancini, Zavattini. A disp. Tobalacci, Merloni, Brando, Salaj, Milandri, Valasutean, Eko Denzen, Godoli, Figini. All. Ceccarelli.



ARBITRO: Donati di Rimini

RETI: 2' pt Farabegoli, 30' pt Boschi, 40' pt Sow, 20' st Mancini.

AMMONITI: Rizzo, Farabegoli, Brunetti.



Forlimpopoli - Misano 0-3 (32' pt, 21' st Traini, 30' st Demaria)



Fratta Terme - Torconca 5-1 (22' pt Lupatelli, 35' pt Miraglia, 42' pt Andreoli, 23' st Depascalis, 30' st Mazzoni, 35' st Pasolini).



Meldola - Novafeltria 0-4



Verucchio - Due Emme 0-2



CLASSIFICA Gambettola 70, Sampierana 69, Novafeltria 56, Forlimpopoli 51, Due Emme e Fratta Terme 44, Bakia 42, Torconca 38, Cervia, Stella e Verucchio 37, Sant'Ermete e Misano 36, Bellaria Igea Marina 27, Meldola e Granata 21.











