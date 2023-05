Atterraggio d'emergenza a Rimini: Airbus A320 con 161 passeggeri a bordo in salvo

Cronaca

20:07 - 07 Maggio 2023

Oggi pomeriggio si è verificato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto Fellini di Rimini a causa di un possibile guasto ad uno dei motori di un Airbus A320 di proprietà della compagnia Danish Air Transport e in uso alla Air Malta, con 161 passeggeri a bordo. Il pilota ha chiesto assistenza alla torre di controllo del Fellini dopo aver riscontrato un'anomalia ad uno dei motori, segnalata dall'accensione di una spia. Le procedure per l'atterraggio d'emergenza sono state avviate e sono state messe in allerta le squadre dei vigili del fuoco, ma fortunatamente l'atterraggio è avvenuto regolarmente alle 15.54 e non è stato necessario l'intervento dei mezzi di soccorso.