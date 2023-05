Calcio Prima, il Bellariva sale in Promozione: ha espugnato Morciano 1-2. Esplode la festa

Sport

Rimini

| 19:42 - 07 Maggio 2023

Il Bellariva festeggia la promozione in Promozione.

Il Bellariva ha compiuto l’impresa: è promosso in Promozione per la prima volta nella sua storia. Nell’ultima giornata di campionato gli bastava il pareggio e invece ha espugnato il campo del Morciano che inseguiva a tre lunghezze per 2-1, in rimonta.

Alla fine della prima frazione vantaggio della squadra di casa con una percussione centrale di Sollaku; nella ripresa pareggio di Alessandro Rossi e gol vittoria di Bargelli, il bomber del campionato con 30 gol, che ha messo la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria per sé e per la squadra. Entrambe le reti sono nate da uno scambio tra i due giocatori.

In uno stadio Carlo Brigo esaurito, con un gran tifo e colore e con tanta partecipazione di tifosi riminesi, il Bellariva ha meritato di vincere in virtù di una grande ripresa in cui ha dimostrato coraggio e determinazione, creato di più sotto porta: oltre alle due reti di ottima fattura il Bellariva ha sfiorato in altre circostanze la marcatura (Elia Fabbri ha colpito un palo).

Il Bellariva chiude a 61 punti con sei punti di vantaggio sulla seconda con 17 vittorie, 10 pareggi e tre sconfitte, secondo attacco (48 gol segnati) e migliore difesa (23 gol subiti).

Festa grande negli spogliato e ancora di più a Rimini, in serata.

Il direttore sportivo Lele Giulianelli commenta: “E’ la prima volta che il Bellariva sale in Promozione, un traguardo che abbiamo scoperto di poter raggiungere strada facendo perché il nostro obiettivo era la salvezza tranquilla, essendo in questa categoria solo da due anni e al cospetto di realtà che in parte con conoscevamo e con altre che avevano a disposizione risorse importanti. E’ il risultato di un grande gruppo che si è rafforzato dal lato tecnico, atletico e soprattutto umano e a cui va il grazie mio e di tutto il club. Un ringraziamento si meritano anche i tanti appassionati che si sono avvicinati durante la stagione alla nostra realtà e che oggi erano presenti in gran numero allo stadio Brigo".

Per la prossima stagione?

"Ne parleremo a tempo debito. La cosa certa è che la riconferma di mister Denis Morolli".