Calcio Promozione: Novafeltria, poker al Meldola e terzo posto in classifica

19:41 - 07 Maggio 2023

L'undici iniziale del Novafeltria.



Meldola - Novafeltria 0-4



MELDOLA: Canali, Ravaioli, Pugliese, Giacomuzzi, Gradissi (1' st Laghi), Catani, Peron (1' st Anon), Ghetti (16' st Jaiteh), Giunchi, Giardini (21' st Raggi), Favali (35' st Spadola M.).

A disp. Spadola, Zanzani, Mazzotti, Mbow. All. Ghetti.

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin (20' st Bindi), Alpino (20' st Frihat), Fabbri D. (20' st Toromani), Rinaldi, Foschi, Castellani, Baldinini, Collini (29' st Nguer), Radici (6' st Giorgini), Vivo. A disp. Burioni, Valdifiori, Ceccaroni, Pavani. All. Giorgi.



ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 16' pt Vivo, 26' pt Alpino, 25' st Foschi, 33' st Frihat.

AMMONITI: Castellani, Rinaldi, Ravaioli, Giunchi.



MELDOLA Il Novafeltria chiude il campionato con un ottimo terzo posto, con 56 punti, +5 sul Forlimpopoli, l'avversario del primo turno dei playoff: la vincente affronterà la Sampierana. Nell'ultima gara di campionato, secco 4-0 dell'undici di Giorgi in casa del Meldola già retrocesso. Il risultato si sblocca al 16': Collini impegna Canali, sulla ribattuta l'attaccante serve il comodo tap-in di Vivo. Al 26' Alpino raddoppia con un tiro deviato da un difensore. Al 70' cross di Baldinini, velo di Vivo e inserimento vincente di Foschi. Dopo Alpino, va a segno anche un altro 2004, Frihat, che al 78' chiude definitivamente la contesa.