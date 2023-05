Calcio Promozione: Verucchio sconfitto in casa dalla Due Emme 2-0

Sport

Verucchio

19:22 - 07 Maggio 2023

Un undici del Verucchio.



Verucchio - Due Emme 0-2



VERUCCHIO: Starna, De Maria (5' st Farotti), Fabbri, Genghini L. (5' st Guarino), Sacco Ste., Colonna, Michilli (1' st Indelicato), Sebastiani (30' st Muccioli), Sacco Si., Semprini, Amati (1' st Ribezzi). A disp. Bianchi, Girometti, Genghini A., Canarini. All. Guerra.

DUE EMME: Tani, Bucci (20' st Rossi S.), Montesi M. (1' st Santantonio), Mazzoli (1' st Corbara), Taioli, Yabre, Altieri, Giacobbi, Ndiaye (20' st Cattedra), Montesi R. (33' st Neri), Pasini. A disp. Cappelli, Rossini, Averardi, Canali. All. Rossi A.



ARBITRO: Alberani di Ravenna.

RETI: 20' pt Montesi R., 67' Pasini.

AMMONITI: Michilli, Fabbri.



VILLA VERUCCHIO Dopo i primi 15 minuti di studio, ospiti in vantaggio al 20' con un diagonale di Riccardo Montesi che batte Starna. Locali vicio al pari al 21', con un tiro di Michilli respinto dal palo. Nella ripresa al 67' il raddoppio della Due Emme con uno splendido tiro da fuori ara di Pasini. Il Verucchio viene poi fermato nuovamente dal palo, questa volta su tiro di Semprini.