Calcio Eccellenza: Pietracuta chiude con un ko a Cattolica. Docente show

Sport

Cattolica

| 19:15 - 07 Maggio 2023

Louati a segno per il Pietracuta.



Cattolica - Pietracuta 3-1



CATTOLICA: Mariani, Medici, Monetto, Valeriani, Coppola, Giosué, Lo Bianco, Cestra (25' st D'Andrade, 38' st Tine), Docente, Mastrogiacomo (17' st Miletta), Ziroli. A disp. Moscatelli, Bergnesi, Togni, Mariotti. All. Pessina.

PIETRACUTA: Fabbri D., Fabbri Fe., Contadini, Zannoni (22' st Cobo), Giacobbi (4' st Fabbri Fr.), Masini, Cobo (30' st Bellavista), Fabbri Fil. (32' st Stavola), Galli (7' st Evaristi), Louati, Tomassini. A disp. Amici, Pasolini, Lessi, Fratti. All. Fregnani.



ARBITRO: Stanzani di Bologna.

RETI: 32' pt e 41' pt Docente, 20' st 50' st Lo Bianco.

AMMONITI: Coppola, Contadini.



CATTOLICA Docente trascina il Cattolica alla vittoria contro il Pietracuta già salvo e già sazio. Al 32' l'attaccante ex Rimini infila sfruttando un cross da sinistra. Gol fotocopia di Docente al 41', l'attaccante infila Davide Fabbri. Al 65' Louati di testa sfrutta un cross da calcio d'angolo battuto da Francesco Fabbri. Nel recupero arriva il tris del classe 2005 Lo Bianco, dopo un palo colpito da Docente.