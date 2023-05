Calcio Eccellenza: il Tropical Coriano chiude con una vittoria, Medicina ko 2-1

Sport

Coriano

| 17:51 - 07 Maggio 2023

Foto Perazzini - Tropical Coriano.



Tropical Coriano - Medicina Fossatone 2-1



TROPICAL CORIANO: Leardini, Perazzini (10' st Enchisi), Ceccarelli, Vagnarelli (44' st Mularoni), Anastasi, Rossi, Bartoli, Ariyo (10' st Bartolucci), Carrer, Scarponi (44' st Luvisi), Tamagnini (10' st Protino). A disp. Bianchini, Guidi, Cecchini, Carciani. All. Scardovi.

MEDICINA: Stanzani, Dradi, Commissari (13' st Savini), El Abbassi, Castagnini G. (13' st Nerzu), Tonelli (27' st Alpi), Carboni (32' st Randi), Castagnini R., Sabbatani, Boschi, Barbaro (42' pt Mezzetti). A disp. Palermo, Montalbani, Rubino, Dalfiume. All. Geraci.



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna.

RETI: 4' pt rig. Carrer, 29' st Scarponi, 46' st Sabbatani.

AMMONITI: Tonelli, Protino.



CORIANO Partenza lampo del Tropical subito a segno. Al 3' Tonelli atterra Carrer in area, dal dischetto l'attaccante supera Stanzani. Due minuti dopo azion dirompente di Scarponi sulla sinistra, il 10 di casa dribbla un paio di avversari, va sul fondo, cross mancino verso il centro dell'area, testa dell'accorrente Ariyo, Stanzani blocca. Al 16' Boschi ha l'occasione di pareggiare di testa su calcio da fermo da ottima posizione davanti a Leardini, l'attaccante riesce solo a sfiorare la sfera che si spegne sul fondo. Al 25' Sabbatani raccoglie in area una palla vagante e spara alto. Al 45' bella azione sulla destra del neo entrato Mezzetti, sul cross Sabbatani cerca l'eurogol di tacco, Leardini para. Nella ripresa al 73' il Tropical raddoppia grazie a una magia di Scarponi, che prende palla da metà campo, punta veloce verso la porta, salta Dradi in dribbling e di punta anticipa l'uscita di Stanzani. Nel recupero il Medicina Fossatone accorcia con Sabbatani, che di mancino trafigge Leardini dopo un'azione in mischia.