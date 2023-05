Futsal RSM, lunedì il primo atto dei quarti di finale

Sport

Repubblica San Marino

| 14:05 - 07 Maggio 2023





Con il Turno Preliminare ormai archiviato è tempo di tuffarsi nei veri e propri play-off di Campionato Sammarinese di futsal 2022-23. Entreranno domani in gioco anche per le migliori quattro squadre della stagione regolare, occupanti posizioni di favore nel tabellone di post-season e durante la quale – in caso di perfetta parità nel punteggio aggregato delle sfide di andata e ritorno – supererebbero il turno rispetto alle avversarie. Un’opportunità in più alla quale eventualmente aggrapparsi per Fiorentino, Folgore, Tre Fiori e La Fiorita – prossime al debutto nei play-off di campionato che eleggeranno la squadra campione di San Marino e che parteciperà alla prossima UEFA Futsal Champions League.



C’è dunque attesa per misurare nuovamente le qualità di Fiorentino e Folgore, recentemente affrontatesi al Multieventi in una spettacolare finale di Titano Futsal Cup, tornata nella bacheca dei Rossoblù dopo un palpitante 4-3. Busignani e compagni scenderanno in campo domani sera a Domagnano, per affrontare la Libertas a partire dalle 21:30. Favori del pronostico nettamente appannaggio degli uomini di Michelotti, che in stagione regolare si sono imposti 7-0 e 10-0. I Granata vogliono però saggiare la propria crescita, anche al cospetto della corazzata rossoblù, che li ha portati ad eliminare il Pennarossa al Turno Preliminare (5-3, 4-2).



Gli stessi presupposti muovono la Juvenes-Dogana, attesa dal quinto derby stagionale con la Folgore. Gli uomini di Spada tornano in campo dopo l’amaro esito di Titano Futsal Cup ed intenderanno mostrare chiari segnali di reazione. I precedenti in campionato (4-2, 4-1) e coppa (8-1, 4-1) parlano chiaramente a favore della Folgore, ma i Biancorossazzurri non vogliono certo recitare il ruolo della vittima sacrificale. Nella doppia sfida con il Cosmos, nel Turno Preliminare, i ragazzi di Zonzini hanno infatti mostrato un’invidiabile fase difensiva che gli ha permesso di passare indenni il primo derby di post-season senza subire reti (1-0, 2-0). Servirà tanta applicazione per limitare i vari Bernardi, Chezzi e Pellegrini, e la Juvenes-Dogana ne è ben consapevole. Il primo atto è programmato per domani sera a Dogana, a partire dalle ore 21:30.



Sulla carta più equilibrati gli altri confronti, che non a caso coinvolgono formazioni più vicine nella classifica di regular season. A partire da La Fiorita e Virtus, rispettivamente quarta e quinta forza del nostro campionato. Le due gare già giocate in stagione parlano a favore dei Neroverdi (1-0, 2-0), pur a margine di altrettanti confronti equilibrati. Un’autorete decise la partita della quarta giornata, due gol negli ultimi quattro minuti quella del ritorno. Lecito attendersi un confronto alla pari, nel quale è La Fiorita a partire leggermente avanti nelle aspettative – nonostante i precedenti negativi. Gli uomini di Ghiotti hanno infatti cambiato marcia nel finale di stagione regolare e sono stati dispensati dall’intermezzo rappresentato dal Turno Preliminare. Doppio impegno in cui la Virtus ha eliminato con autorità il Tre Penne (3-0, 5-1). La partita di domani, che si giocherà a Fiorentino dalle 21:45, rappresenterà un test probante per le ambizioni di entrambe.



Chiude il quadro dei Quarti di finale di andata la sfida tra Domagnano e Tre Fiori. I Giallorossi di Mussoni arrivano a questo incontro dopo aver eliminato il Murata nel Turno Preliminare, nonostante la sconfitta indolore nella sfida di ritorno (4-0, 2-4). A partire dalle 20:15 di domani, a Fiorentino, i Lupi si troveranno un avversario decisamente più robusto: i ragazzi di Bugli hanno chiuso al terzo posto la regular season, con undici vittorie consecutive e l’acuto ai danni della Folgore – battuta 2-1 lo scorso 3 aprile, benché in emergenza. Inseriti nella porzione di tabellone interessata proprio dal club di Falciano, i Gialloblù puntano a tornare in finale a distanza di sei anni dall’ultima volta.