Calcio giovanile, Rimini Under 15: nell'andata degli ottavi battuto il Monopoli 4-0

| 13:54 - 07 Maggio 2023

Vittoria per il Rimini Under 15 che tra le mura di casa supera i pari età del Monopoli con un netto 4-0. Apre le marcature Arlotti (autore di una tripletta) che sfrutta un’indecisione difensiva ospite e insacca all’11' del primo tempo. Raddoppia sempre Arlotti al 36’, poi cala il tris Foschi quattro giri di lancetta dopo, con un tiro da fuori area e fissa il risultato della prima frazione sul 3-0.

L’inizio del secondo tempo, ancora forte dei biancorossi, vanifica le possibilità di reazione degli ospiti e sempre Arlotti in contropiede al 6’ firma la sua tripletta personale. I biancorossi controllano senza correre pericoli e il tabellino si chiude con il risultato di 4-0. La gara di ritorno si disputerà a Monopoli domenica prossima.





Il tabellino



RIMINI - MONOPOLI 4-0



RIMINI FC: Perazzi, Cenci, Drudi, Nava (dal 21' st Ramja), Manzi, Bizzarri, Arlotti, Scirocco (dal 9' st Celani), Di Pollina (dal 18' st Zamagna), Mataj, Foschi.

A disposizione: Cherubini, Zammarchi, Badioni, Fabbri, Grassi, Eco. Allenatore: Berretta.



MONOPOLI: Silvestris (dal 31' st Corbascio), Trotta, Albajrami (dal 1' st Pinto), Di Mario (dal 7' st Misiti), Santeramo, Ruggieri (dal 31' st Fiume), Lavarra (dal 15' st Castellana), Tarucci, Scialpi (dal 7' st Dilauro), Procino (dal 31' st Sansonetti), Gjini.

A disposizione: Battista, Pontrelli. Allenatore: Biasi.



Reti: 11', 36' pt, 7' st Arlotti, 40' p.t. Foschi



NOTE. Ammoniti: 5' pt Manzi (R), 24' Di Mario (M)