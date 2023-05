Volley B, la PromoPharma lascia la serie B con una sconfitta

Sport

Repubblica San Marino

| 12:36 - 07 Maggio 2023

La PromoPharma dopo il match contro Padova.





Sabato 6 maggio al pala Casadei di Serravalle la PromoPharma ha salutato il campionato di serie B con una sconfitta contro Montichiari. Si sono affrontate due squadre con motivazioni diverse. I Bresciani in cerca di punti salvezza contro una PromoPharma già retrocessa. I titani hanno provato a restare in partita ma quando gli avversari hanno spinto sull’acceleratore, non sono mai riusciti a reggere il colpo. Coach Stefano Mascetti ha fatto salire dalla panchina al parquet tutti i giocatori in salute (due gli infortunati, Borghesi e Cicconi, a referto per onor di firma) per dare spazio anche chi ne ha avuto di meno durante l’anno. Alla fine, il pubblico locale ha applaudito una squadra che, pur retrocessa, ce l’ha messa davvero tutta per mantenere la categoria.





Cronaca. Il primo break per Montichiari arriva sul 6 pari. Un parziale di 0 a 4 che la PromoPharma non riesce più a recuperare anche per un alto numero di errori in battuta che costano diversi punti. Il primo parziale si chiude 21/25 senza particolari emozioni. L’andamento del secondo set è simile al primo. Coach Mascetti inizia a cambiare per dare a più giocatori la possibilità di scendere sul parquet. I bresciani prendono un piccolo vantaggio all’inizio, giocano molto al centro, dove creano difficoltà ai padroni di casa e tengono 3 o 4 punti di vantaggio fino alla fine della ripresa, senza troppo soffrire gli attacchi di una PromoPharma comunque volenterosa. Il terzo parziale ripete lo stesso copione: dal 5/6 si passa al 5/9 con il solito break di inizio set e a qual punto i titani, che hanno ormai staccato la spina, si arrendono. Il set si chiude sul 14/25.



Il tabellino



PromoPharma – Montichiari 0-3



PromoPharma. Benvenuti 9, Carigi 3, Paganelli 12, Kiva 4, Bernardi 3, Rondelli 1, Bacciocchi (L1), Caselli 4, Ricci 2, Lazzarini, Morelli (L2), Conti. N.E.: Borghesi, Cicconi. Ace 3. Battute errore 8. Muri punto 3. All. Stefano Mascetti.



Montichiari. Bonomi 2, A. Tonoli 8, Mor 11, Ventura 16, N. Zamboni 11, Indiani 2, Lumini (L1), Usanza (L2), M. Zamboni. N.E.: Grezzi, Tosatto, L. Tonoli, Toajari. Ace 4. Battute errore 13. Muri punto 6. All. Nicola Tonoli.



Arbitri: Riccardo Barabani (1° arbitro) e Rosa Carifi (2°).



PARZIALI: 21/25 20/25 14/25).



Durata set: 22m, 22m, 18m.



Classifica finale. Gabbiano Mantova 78, Arredopark Sommacampagna 59, Querzoli Forlì 53, Kema Asola 45, Ama San Martino in Rio 42, Sab Group Rubicone 40, Viadana Volley 39, Kerakoll Sassuolo 38, Volley Montichiari 38, Pietro Pezzi Ravenna 38, Planet Group Spezzanese 35, PromoPharma 24, Kioene Padova 11, Pluvitec Legnago 6.