Basket C Silver, EA Titano vincente a Spoleto

| 12:26 - 07 Maggio 2023

L’ultima gara di campionato si risolve in una pioggia di triple che porta il referto rosa. Titans brillanti e vincenti, quelli scesi in campo a Spoleto. Il risultato alla sirena conclusiva è 82-93, con 19 canestri dalla lunga distanza e Pasolini (23) e Macina (22) oltre quota venti punti segnati.



I biancazzurri comandano fin da subito. Dopo due minuti, è 0-12 (due triple per Macina e due per Zanotti), al termine del primo quarto invece il tabellone segna un significativo 13-32, con 8/10 da tre dell’EA Titano. All’intervallo il vantaggio si mantiene su dimensioni confortanti (36-53), con Spoleto poi a cercare il recupero ma mai ad avvicinarsi pericolosamente.



Di Titta e Tardocchi segnano con continuità, ma la stessa cosa fanno i nostri ragazzi. In una gara su quote di punteggio non abituali, alla fine a spuntarla sono proprio i Titans, che controllano con agio nel finale e chiudono sul +11. 82-93.



Il tabellino



ATOMIKA SPOLETO – EA TITANO 82-93



SPOLETO: M. Luzzi, D. Luzzi 5, Ceccaroni ne, Di Titta 20, Tardocchi 24, Gauzzi 17, Landrini 2, Tini 11, Ponti 1, Razzi 2, Paloni ne. All.: Godino.



TITANO: Borello 2, Palmieri 10, Macina 22, Fusco ne, Frattarelli 9, Guida, Raschi 14, Riccardi ne, Zanotti 13, Pasolini 23, Lettoli. All.: Rossi.



Parziali: 13-32, 36-53, 60-75, 82-93.