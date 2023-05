Novafeltria: dalla cava abbandonata alla bike area, una rinascita per il territorio

Attualità

Novafeltria

| 11:34 - 07 Maggio 2023

La conferenza stampa.

Di Riccardo Giannini



Domenica prossima (14 maggio) a Novafeltria verrà inaugurata la nuova pista di Cross Country nell’ex area di Monte Ceti, in occasione della tappa novafeltriese della Caveja Bike Cup. Successivamente saranno completate le pratiche burocratiche per permettere la fruizione della pista per tutti. C’è infatti la moderna pista da Cross Country, di tipo XCO, adattabile a ogni gara, anche internazionale, che si snoda su 3 km con 120 metri di dislivello, ma tutta la cava è diventata un’area con percorsi pedonabili e ciclabili, anche per i più piccoli. Sport e divertimento all’aria aperta, grazie al progetto di riqualificazione e “rinaturalizzazione” che ha visto per protagonisti la Cooperativa Braccianti Riminese e il Comune di Novafeltria. La CBR, terminata l’attività estrattiva, ha ceduto gratuitamente l’area al Comune di Novafeltria ed è nato questo progetto, assieme all’associazione Colti in Castagna e alla Valmaracing. Massimo “Wolf” Dolci, aiutato dal figlio Luca, ha disegnato il tracciato, perfezionato dalla Valmaracing.



La bella novità, svelata ieri (sabato 6 maggio) in conferenza stampa, è l’intitolazione della pista a Giovanni “Nino” Moni, precursore del ciclismo in Alta Valmarecchia, come spiega il consigliere comunale Marco Magnani, ex ciclista professionista: “È grazie a Giovanni Moni, da tutti chiamato Nino, che nasce il ciclismo in Valmarecchia. Grande appassionato, già nel corpo dei bersaglieri, insieme a un gruppo di amici fondò nel 1973 la prima squadra di ciclismo, il gruppo sportivo Bolidi Valmarecchia. Ne fu il primo presidente e proprio quest’anno, grazie alla Gs Montefeltro, compie i cinquant’anni di attività. In sella alla bici era per tutti il capitano. Con il suo modo di fare, dolce e garbato ha avvicinato alle due ruote giovani e meno giovani, ma soprattutto i bambini. Altruista e con grande spirito di sacrificio verso chiunque si trovasse in difficoltà era il primo a prendersi a carico il gregario. Non solo appassionato delle due ruote ma uno sportivo a 360°, dal Calcio alla caccia. Nino nella vita ha lasciato un segno, non un anonimo. Bisogna fare e farsi ricordare ed è per questo che vorremmo dedicare questa Bike area alla sua memoria”.



Il sindaco Stefano Zanchini, in conferenza stampa, ha sottolineato le ricadute sociali, legate al recupero dell’area: “Il miglioramento del contesto paesaggistico, l’aumento del valore ambientale del territorio, la maggiore attrattività che il territorio potrà avere, con risvolti economici legati ad attività di turismo di impronta sportivo-ricreativa e naturalistica”. Così, l’intervento di “recupero ambientale” è stato “parte integrante di una rete di strutture” nata per “valorizzare e salvaguardare anche il contesto paesaggistico nel quale sono inserite”.