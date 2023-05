L’arte a sostegno della ricerca sul dolore cronico: mostra collettiva negli spazi dell’ex Cinema Astoria

Attualità

Rimini

| 11:29 - 07 Maggio 2023

Taglio del nastro con lassessore Gianfreda.

Un pubblico numeroso, composto da appassionati d’arte e non solo, ha affollato nel ieri, sabato 6 maggio, lo spazio espositivo del Cinema Astoria di Rimini, in occasione dell’inaugurazione della seconda edizione della Mostra di pittura collettiva promossa dall’Associazione Amici di ISAL e dal Centro Sociale “I Sempregiovani”, in collaborazione con il Comune di Rimini.



Al taglio del nastro dell’iniziativa solidale, nata con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Fondazione ISAL nella ricerca di nuove cure contro il dolore cronico persistente e incurabile, hanno preso parte l’assessore del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, il presidente di Fondazione ISAL, William Raffaeli, il presidente e il vice presidente del Centro Sociale “I Sempregiovani”, Sandro Costantini e Giuseppe Cenni.



Da parte dei visitatori grande entusiasmo nell’avventurarsi alla scoperta delle opere, ispirate a varie tecniche e correnti artistiche, firmate da 38 artiste e artisti provenienti da tutta la Romagna: Michele Albini, Marco Ambrosi, Ninfa Bagioni, Marco Berlini, Marianne Berthomier, Roberto Brolli, Donatella Canducci, Glauco Carretti, Franca Casagli, Liliana Ciotti, Marina Colombari, Emanuela Di Caprio, Lucilla Donati, Elena Dunaeva, Michela Fabbri, Emanuele Giorgi, Valentina Gobbi, Attilio Golfieri, Giuliana Graldi, Giorgio Grossi, Raffaello Marconi, Giorgio Mazzotti, Laura Merighi, Francesco Navacchi, Aurora Pandolfini, Stefano Pazzagli, Rosetta Plastina, Bianca Righini, Margherita Righini, Alessandra Sanchi, Nicoletta Savelli, Alberta Screponi, Paolo Sorci, Antonella Spada, Giuliana Tabanelli, Milvia Tasini, Werter Vincenzi, Lilia Vlasova Bugli.



La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 21 maggio prossimo nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16 alle 19.30.



Giunta alla seconda edizione, la mostra si è rivelata uno strumento efficace per valorizzare le opere dei pittori romagnoli e al contempo aiutare a reperire fondi per la ricerca sul dolore cronico. Dalla sua nascita, infatti, ISAL è stata protagonista delle più importanti iniziative nazionali sul tema del dolore e del suo trattamento. L’Associazione Amici di ISAL coadiuva e sostiene la fondazione con l’obiettivo di perseguire un sogno importante, quello di realizzare un Polo nazionale per la ricerca e cura del Dolore Cronico Incoercibile, cioè senza possibilità di ottenere un beneficio con le cure conosciute su scala internazionale.



Per informazioni:

www.fondazioneisal.it Claudia Corbelli – 3393079278 e Giuseppe Cenni - 3334817657



Fondazione ISAL

Isal nasce nel 1993 come Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche, con lo scopo di promuovere la formazione medica e la ricerca sul tema del dolore cronico. Dall’esperienza dell’Istituto ISAL nel 2007 nasce la Fondazione ISAL che opera nella Ricerca sul dolore in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e numerosi Istituti di ricerca e università italiani e nel mondo. Dal 2009 la Fondazione organizza la Giornata Internazionale “Cento città contro il dolore” dedicata alla sensibilizzazione sociale e informazione ai cittadini sul tema del dolore cronico a cui aderiscono centinaia di associazioni e ospedali