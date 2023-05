Parte da Rimini il tour motociclistico ‘Bivacco MM’: dalla spiaggia all’entroterra

Attualità

Rimini

| 11:15 - 07 Maggio 2023

Bivacco MM tour moto da spiaggia a entroterra.

I ragazzi di DRAM A.S.D - Dintorni Romagna Adventure Motorcycle - dalle spiagge di Rimini fino all’entroterra. Un evento motociclistico unico nel suo genere: dal 6 all'8 ottobre si terrà a Rimini, presso il Largo Boscovich, "Malle Mutór": tre giorni di motociclismo fuoristrada che si apriranno con l'esclusivo passaggio sulla spiaggia e si svilupperanno nell'entroterra, passando per la Valmarecchia fino a toccare le confinanti regioni.



Tante saranno le attrazioni correlate, concentrate nel village denominato “Bivacco MM" con musica e intrattenimento, in partnership con Radio Bruno. L'iniziativa, che vede coinvolta anche la Cooperativa Operatori di Spiaggia Rimini, è volta a celebrare questo sport nella "Terra dei motori" per eccellenza, ma anche a valorizzare il lungomare di Rimini una volta chiusa la stagione balneare. Ma non solo: il passaggio nelle aree interne porterà l'attenzione anche sul meraviglioso territorio collinare.



Insieme ai numerosi partecipanti già iscritti alla manifestazione l'evento ospiterà nomi illustri del panorama motociclistico, oltre alle tante aziende del settore.

Appassionati, curiosi o semplici passanti potranno ammirare la sfilata delle moto sulla spiaggia e vivere la magica atmosfera dell'evento, essendo graditi ospiti al "Bivacco" nei giorni dello svolgimento della manifestazione.