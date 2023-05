PD Rimini e associazioni ambientaliste chiedono il rispetto del regolamento per la potatura degli alberi privati

Attualità

Rimini

| 07:38 - 07 Maggio 2023

Il PD della Città di Rimini si unisce alle associazioni ambientaliste e all'Amministrazione per sottolineare l'importanza del rispetto del regolamento che disciplina gli interventi di potatura sugli alberi privati. Gli interventi irregolari di taglio degli alberi sono stati innumerevoli negli anni, causando un danno ambientale significativo, in particolare per la qualità dell'aria. Il PD ribadisce l'importanza del regolamento comunale che ne disciplina la materia e chiede la collaborazione dei cittadini nel rispetto dell'ambiente. Il partito sta già iniziando un dialogo con le associazioni ambientaliste per avviare una campagna di sensibilizzazione.