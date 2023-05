Imprenditore condannato a 4 anni e 6 mesi per bancarotta fraudolenta: assolti i figli

Cronaca

| 07:23 - 07 Maggio 2023

L'imprenditore Mario Formica è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta preferenziale legati al fallimento della sua società Alfad, specializzata nella realizzazione di stand per le fiere. I suoi due figli, Alessandro e Giampaolo, sono stati invece assolti perché non hanno commesso il fatto. La posizione di un quarto indagato era stata chiusa con l'archiviazione durante l'indagine. La sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Rimini sei anni dopo la notifica degli arresti domiciliari di Formica. Sono stati cancellati dalla prescrizione due capi d'imputazione, relativi ad alcune condotte delittuose che avevano permesso ad Alfad di ottenere quasi 8 milioni di euro tra il 2008 e il 2013. La difesa di Formica ha dichiarato di attendere la motivazione della sentenza per poi presentare appello.