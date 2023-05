Basket B femminile, la Ren-Auto chiude la stagione con una bella vittoria

Sport

Rimini

| 01:05 - 07 Maggio 2023

La Ren-Auto di coach Andrea Maghelli chiude il campionato 2022/2023 con un bella vittoria nel derby con Forlì, la quarta su quattro disputate tra prima e seconda fase, e saluta con un sorriso una stagione complessivamente positiva.

Contro la Libertas il quintetto scelto da coach Maghelli - Capucci, Tiraferri, Pignieri, Eleonora e Noemi Duca - parte a razzo e indirizza immediatamente la partita: la difesa non concede quasi nulla e l'attacco segna praticamente sempre con le gemelle Duca e Capucci in gran spolvero.

Alla prima pausa le rosanero sono avanti di 18, 29-11, e il match sembra già in discesa.

Invece nella seconda frazione Forlì passa a zona 2-3, la Ren-Auto comincia a sbagliare e perde fiducia; le ospiti ritrovano Valensin e vincono nettamente, 21-10, il parziale.

All'intervallo i punti di distacco sono solo 7, 39-32.

Al rientro in campo le squadre sembrano bloccate e la partita non decolla.

Poi però si accende Tiraferri, autrice di 8 punti con due triple, e con lei Pignieri, 7 punti, e la Ren-Auto torna saldamente avanti, al punto da toccare, con un libero di Capucci, il massimo vantaggio, +19 sul 57-38. Forlì segna da tre allo scadere e si arriva così all'ultima pausa sul 57-41.

L'ultimo quarto non regala sorprese, Forlì rosicchia qualcosa, ma la sostanza non viene mai messa in discussione. Finisce 72-57 e si chiude un'altra solida stagione di serie B.



IL COACH "Stasera le ragazze sono partite subito concentrate e in attacco ci veniva tutto - spiega coach Maghelli-: questo ci ha permesso di entrare in fiducia, fatta eccezione per un passaggio a vuoto nel secondo quarto, quando loro si sono messe a zona e noi abbiamo sbagliato qualche buon tiro e perso ritmo e concentrazione. Poi però le ragazze sono state brave a ritrovarsi, a recuperare il gioco e a controllare la partita fino alla fine. E' stata la mia prima stagione da capo-allenatore nella femminile e credo mi sia servita per imparare diverse cose, in particolare sulla gestione del gruppo. Positiva anche la stagione della squadra: nella poule playoff siamo partite male, ma nella seconda parte ci siamo ricompattate abbiamo giocato una serie di gare di buon livello. L'anno prossimo ripartiremo da questo gruppo, perché si conosce, si vuole bene, lotta e si allena con intensità. Naturalmente ci sono alcune cose da sistemare e cominceremo già dalla prossima settimana a lavorare per il futuro».



Il tabellino

REN-AUTO - Libertas Forlì 71-57



REN-AUTO: Novelli 3, Mecozzi, Duca E. 9, Pignieri 11, Duca N. 18, Borsetti, Capucci 12, Benicchi, Tiraferri 18, Mescolini, Gambetti, Mongiusti. All. Maghelli

Libertas: Shlyakhtur 2, Vespignani 3, Bernabé 5, Montanari 3, Pieraccini 4, Valensin 19, Ronchi 5, Giorgetti 5, Silighini 9, Balestra 2, Ragghianti. All. Bucci

Arbitri: Romanello e Forconi

Parziali: 29-11; 10-21; 18-9; 14-16