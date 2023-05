Calcio RSM, play-off: il Cosmos si impone nel braccio di ferro con la Libertas (2-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 20:44 - 06 Maggio 2023









Nel pomeriggio di Montecchio l’andata della prima semifinale play-off di Campionato Sammarinese BKN301, 2022-23. Ad affrontarsi sono Cosmos e Libertas, in una gara che mette tanto in palio. E le squadre ne erano ben consapevoli, a giudicare dal primo quarto di gara in cui succede poco o nulla. Al 13’ i Gialloverdi cercano Nisi in profondità: l’attaccante è anticipato dall’uscita di Zavoli, che non riesce però a respingere lateralmente. Sul pallone vagante, con la porta vuota, si fionda Guidi. L’attaccante non si fida però della battuta immediata e l’azione sfuma in un destro respinto di Zulli. Poco dopo Guidi ci prova col sinistro dai venti metri spedendo alto. La Libertas batte un colpo al 26’, quando Perretta si sgancia e libera un destro troppo centrale per impensierire Simoncini. Il portiere sammarinese è strepitoso alla mezz’ora, negando la rete del vantaggio ad Olcese quando il più era fatto. I centrali del Cosmos si perdono Olcese, lanciato davanti al portiere da Sapori. Simoncini è monumentale nel deviare in angolo con lo scarpino del piede destro, lasciando di stucco l’avversario. Sugli sviluppi del corner seguente la Libertas dilapida un’altra grande occasione: Olcese trova in area piccola Pesaresi che incredibilmente non inquadra la porta di testa, nello stupore generale. Mani nei capelli per tutti i Granata, che non si capacitano del mancato vantaggio. Sul fronte opposto è determinante Costa, che mura col corpo il destro a botta sicura di Zulli su scarico di Pastorelli.





Una combinazione, quest’ultima, che porterà in dote la rete dell’1-0 in favore del Cosmos. Sono passati meno di tre minuti nella ripresa, quando Palazzi crossa sul primo palo. Pastorelli appoggia a Zulli per il destro da breve distanza che fulmina Zavoli. Di fatto al primo, vero tiro nello specchio i Gialloverdi mettono la testa avanti, dimostrandosi ben più cinici degli avversari nello sfruttare le occasioni create. A ribadire il concetto, dieci minuti dopo, è Alessandro D’Addario. Il Cosmos recupera palla in posizione difensiva e si distende sull’asse Nisi-Capicchioni. La mezz’ala sammarinese, entrato da meno di un minuto, è tenuto in gioco da Barone e davanti a Zavoli serve al connazionale D’Addario il più comodo dei palloni da appoggiare in fondo al sacco. Rete importantissima nell’ambito della doppia sfida che, in caso di parità nel punteggio aggregato delle due partite, qualificherebbe in finale il Cosmos per il miglior rendimento in stagione regolare. La squadra di Berardi, trovati i gol, prende in mano la partita e concede poco o nulla difensivamente, anche a fronte di un finale a propulsione iper-offensiva della Libertas. Non sufficiente però ai Granata per trovare una rete utile a limare le distanze in vista del ritorno di domenica 14 maggio (Acquaviva, ore 15:00). L’unico sussulto nella ripresa, per Simoncini, è un colpo di testa senza mordente da parte di Olcese – una manciata di secondi dopo la rete del raddoppio. Nel finale Guerra va vicinissimo al tris, mentre in precedenza ci avevano provato senza fortuna Zulli e Capicchioni.





Domani, sempre a Montecchio, si disputerà la seconda semifinale play-off di Campionato Sammarinese BKN301, 2022-23. In campo dalle ore 15:00 ed in diretta gratuita con commento in italiano su TITANI.TV, La Fiorita e Virtus.