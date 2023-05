Calcio Promozione: Gabicce Gradara a punto nella tana dei Portuali (0-0)

Sport

Gabicce Mare

| 20:27 - 06 Maggio 2023

Una fase di gioco.





Prezioso pareggio del Gabicce Gradara (0-0) sul difficile campo dei Portali Ancona grazie al quale la squadra di Vergoni tiene la sesta - il Sant’Orso – a tre punti mentre alle spalle il Vigor Castelfidardo si è portato ad una sola lunghezza in virtù della vittoria in rimonta ed in extremis sul Biagio Nazzaro. A questo punto molto importante sarà lo scontro diretto Gabicce Gradara – Vigor Castelfidardo del prossimo turno allo stadio Magi mentre si guarda con attenzione al risultato di domenica Urbania-Montecchio: il distacco tra seconda e terza deve essere al massimo di nove punti altrimenti niente playoff.





Nel primo tempo Ribichini calcia da posizione defilata, il portiere Renzetti è attento respinge come al 7’ su Lazzarini e sulla ribattuta Bozzi va a botta sicura, ma è chiuso dall'intervento provvidenziale della difesa. Nel finale due occasioni importanti per i Portuali: la prima con Lazzarini, murato da Renzetti, la seconda con Gioacchini che non inquadra lo specchio. All’ultimo minuto provvidenziale intervento di Severini che anticipa Donati pronto a battere a rete dopo un cross perfetto di Ulloa.





Nella seconda frazione sono ancora i padroni di casa a farsi pericolosi in avvio con Ragni che, in avvio, colpisce di testa da corner ma centra un compagno in traiettoria. Il Gabicce cresce alla distanza e punge, Tavoni è sempre sicuro. Nel finale i Portuali recriminano per un penalty con concesso mentre per Gioacchini sfuma una buona occasione.





IL DIRETTORE SPORTIVO A fine partita c’è moderata soddisfazione in casa Gabicce Gradara e se ne fa portavoce il ds Filippo Cipriani: “Di fronte ad un avversario di valore, non per nulla terzo in classifica, abbiamo dimostrato di essere vivi. E’ una stata una partita molto impegnativa, come del resto sapevamo, resa ancora più difficile dal gran caldo e dal fatto che quattro nostri giocatori sono usciti per infortunio (Bartolini, Tombari, Lepri e Gabrielli) la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni. Complessivamente i Portuali si sono resi più pericolosi di noi costringendo Renzetti ad alcuni interventi decisivi. Siamo stati bravi ed anche un pizzico fortunati senza dimenticare che anche noi abbiamo sfiorato la marcatura, in primis con Donati nel primo tempo”.



IL TABELLINO



PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni, Tonini, Santoni (77' Moretti), Savini, Severini (65' Mascambruni), Ribichini (89' Polenta), Bozzi (65' Garuti), Gioacchini, Lazzarini, Carnevali. All. Ceccarelli







GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri (77' Pierri), Gabrielli (56' Betti), Domini, Varrella, Tombari (62' Franca), Giunchetti, Morini, Bartolini (19' Donati), Mani, Ulloa (56' Capi). All. Vergoni







Arbitro: Bini di Macerata







Note. Ammoniti: Severini, Tonini, Moretti