Basket D, Tigers a caccia del pass per la finale

| 19:25 - 06 Maggio 2023

Forti del successo ottenuto in Gara 1 (79-65 alla Tigers Arena), domenica pomeriggio Fast Coffee Villanova Tigers farà visita a S. Giovanni in Persiceto per provare a chiudere la serie (al meglio delle tre gare) e guadagnarsi il pass per la Finale che vale la promozione in C unica. Palla a due ore 18.



“Veniamo da una bella prestazione, dove abbiamo sempre avuto in mano il match, ma questo grazie soprattutto alla ottima difesa e al grande controllo dei rimbalzi, anche offensivi. – commenta il coach delle Tigri biancoverdi, Michele Amadori – Siamo consapevoli che a San Giovanni in Persiceto sarà tutt’altra partita, il lavoro non è affatto concluso. Proprio come Gara 1, sarà una gara intensa e molta fisica, dovremo mostrare carattere sin dalla palla a due, gli avversari hanno qualità tecniche e atletismo, sarebbe un errore sottovalutarli e pensare già di essere arrivati, le partite vanno giocate, vissute e vinte. Una per volta”.



La squadra però è pronta, tutti abili e arruolati, eccezion fatta per il giovane play-guardia Simone Buo, costretto da un serio infortunio a guardare la partita dagli spalti e in stampelle.

“I ragazzi sono carichi, hanno ambizione e mostrano sempre tanto agonismo, che anche in questa partita sarà assolutamente determinante” conclude lo skipper villanoviano.



Le Tigri saranno accompagnate nel bolognese da un nutrito numero di tifosi che raggiungeranno il Palasport di via Castelfranco 16/a in auto.

Dirigono la gara gli arbitri Alberto Rusticali di Forlì e Samuele Medici di Cesena.