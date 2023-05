Calcio Eccellenza: Victor San Marino, rocambolesco recupero. Passa il Cava Ronco (1-2)

Sport

Repubblica San Marino

| 17:40 - 06 Maggio 2023



Victor San Marino - Futball Cava Ronco 1-2



VICTOR SAN MARINO: Forti, Manuelli (15' st Gramellini), Monaco, Lazzari, De Queiroz (25' st Tosi), Tiraferri, Pasquini, Mazzavillani (15' st Arlotti), Rivi (25' st Ambrosini), Marra, Mengucci (43' st Morelli). A disp. Pazzini, Lombardi, Cenni, Sabba. All. Cassani.

FUTBALL CAVA RONCO: Carroli, Bellavista, Bastianelli, Bacchilega, Fantinelli, Sango, Guiebre, Rabiti (15' st Yoada), Grazhdani, Stucchi, Parlanti. A disp. Morgagni, Pascucci, Poggi, Corzani, Fornaciari, El Shazly, Ravaioli, Martoni. All. Muccioli.



ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 31' pt Bacchilega, 48' st Gramellini, 51' st Yoada.

AMMONITI: Yoada.



ACQUAVIVA Partita dal finale rocambolesco. Passa in vantaggio il Cava Ronco al 31' con un colpo di testa da calcio d'angolo di Bacchilega. Al 41' rigore sbagliato da Rivi per il Victor, che riesce a pareggiare al 93' con Gramellini, al termine di una splendida azione di Marra ed assist di Tosi. Al 96' il Cava Ronco colpisce una traversa con un tiro dal limite e sugli sviluppi dell'azione segna Yoada.