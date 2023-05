Festa dello sport, uno splendido pomeriggio di giochi per quasi 400 bambini

Sport

Novafeltria

| 18:02 - 06 Maggio 2023

Festa dello sport FOTO BRASCHI.



Ha quasi raddoppiato nei numeri la seconda edizione della "Festa dello sport" organizzata da Amedeo Valentini, con la collaborazione del Novafeltria Calcio. Oggi (sabato 6 maggio) l'appuntamento allo stadio comunale Urbini-Casali di Secchiano ha infatti richiamato quasi 400 bambini e bambine, che hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa, in una giornata perfetta per praticare attività sportiva, con sole e una temperatura sui 24°. Il gruppo di bambini è stato diviso in fasce d'età, ognuna contraddistinta da un colore diverso della t-shirt, provando le varie discipline sportive all'interno di un percorso allestito sull'ampio rettangolo di gioco dell'Urbini-Casali. Presenti numerosi istruttori, tra cui anche due triatlete della nazionale azzurra: Sara Crociani e Alice Alessandri.



A fare da cornice al pomeriggio di giochi e divertimento il dj set di Pigi di Radio Bruno. Prima del fischio di inizio, il momento istituzionale con i saluti del sindaco Stefano Zanchini - la "Festa dello sport" ha avuto il patrocinio del Comune - e di Filomena Di Rella, dirigente dell'istituto comprensivo Angelo Battelli. Al termine merenda per tutti offerta dal supermercato Conad di Novafeltria.



ric. gia.