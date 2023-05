Un tunnel sotto il porto canale per collegare i lungomari di Rimini Nord e Sud: l'idea di Gioenzo Renzi

Attualità

14:19 - 06 Maggio 2023



Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, interviene sul progetto di riqualificazione del lungomare di San Giuliano Mare, sottolineando l'assenza di un collegamento adeguato tra i lungomari di Rimini Nord e Sud. "San Giuliano Mare è isolata da Marina Centro - esordisce Renzi - l’unico collegamento attualmente presente avviene per mezzo del Ponte della Resistenza e l’intervento in programma non migliora l’accessibilità alla Nuova Darsena di San Giuliano, da Piazzale Boscovich. Riteniamo quindi tale progetto di riqualificazione di San Giuliano Mare insufficiente per creare l’auspicata sinergia con le attività turistiche, ricettive, commerciali".



Nonostante la riqualificazione, prosegue Renzi, "i riminesi e i turisti che si trovano in Piazzale Boscovich e sul Molo non potranno ancora accedere alla passeggiata della Nuova Darsena, all’ampia piazza di 5.000 mq per spettacoli, ai bar, ai ristoranti, agli alberghi, ai pochi negozi superstiti sul lungomare di San Giuliano".



Dopo oltre 20 anni dall’inaugurazione della Darsena "manca ancora un collegamento pedonale; solo per un paio di mesi estivi, è presente un piccolo traghetto ciclo-pedonale a pagamento, dal Faro al ristorante Quattro Colonne".



Renzi ha così presentato un'interrogazione al consiglio comunale per sollecitare l'amministrazione comunale a risolvere "il problema dell'isolamento di San Giuliano".



Il consigliere rispolvera uno dei suoi cavalli di battaglia: un tunnel sotto il fondale del porto Canale, "per collegare direttamente Piazzale Boscovich alla Nuova Darsena, il lungomare di Marina Centro al lungomare di San Giuliano". Renzi entra nel dettaglio: "Il progetto, secondo gli esperti di opere marittime, è fattibile con un tubone sotto il fondale del Porto Canale collegato a due pozzi di entrata e uscita, uno sul lato di Piazzale Boscovich, l’altro della Darsena, realizzati con scale a chiocciola e ascensori; ricordiamo che la larghezza del Porto Canale è di soli 50 metri".



Il tutto sarebbe compatibile "con il passaggio normale delle barche da diporto, dei pescherecci, è rispettoso del paesaggio e dell’ambiente; non comporta: alti costi di realizzazione, di manutenzione, impatto ambientale, orari di entrata e uscita dal Porto, come invece necessiterebbe un eventuale ponte fisso o mobile".



"L’accessibilità diretta - chiosa Renzi - è fondamentale per eliminare l’isolamento di San Giuliano, consentirebbe continuità dei lungomari riqualificati e costituirebbe un importante volano per le attività turistiche".