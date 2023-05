Santarcangelo fiorisce, torna Balconi Fioriti: ecco tutto il programma

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:09 - 06 Maggio 2023





Santarcangelo si prepara ad accogliere piante e fiori ornamentali, erbe aromatiche, produttori agricoli, artigianato, prodotti per la cura della persona, campionaria green, il wedding garden lab, mostre, attrazioni per bambini e l’immancabile concorso per gli allestimenti più belli con la fiera di Balconi Fioriti in programma sabato 13 e domenica 14 maggio dalle 9 alle 22, con una speciale anteprima alle ore 20 di venerdì 12 maggio.



Curata per la parte creativa dall’Associazione Noi della Rocca che si avvale del supporto tecnico-logistico di Blu Nautilus, la tradizionale mostra-mercato vedrà la partecipazione di circa 120 espositori, tra cui si distingue la novità di questa edizione: in piazza Marini otto piccoli espositori del “Wedding Garden Lab” promuoveranno attività e servizi per eventi nuziali, dagli abiti alla fotografia, dagli allestimenti alla gastronomia. Le piazze Ganganelli e Marini e le vie Molari e Matteotti ospiteranno come di consueto i circa 40 vivaisti ed espositori di piante, fiori, allestimenti floreali, attrezzi da giardino e arredi per esterno, mentre l’Associazione Noi Della Rocca curerà uno speciale allestimento floreale al Combarbio. Via Battisti è invece dedicata ai produttori agricoli del territorio mentre, come di consueto, le vie Cavour e Don Minzoni saranno riservate a benessere, cura del corpo e della casa. I 20 espositori del mercatino dell’artigianato saranno dislocati in via Marini e Andrea Costa, le opere dell’ingegno in via Garibaldi e piazza Ganganelli: in tutte queste aree saranno presenti anche alcuni stand di campionaria green e sponsor.



Modifiche in vista anche per i punti ristoro che quest’anno, in via sperimentale, si concentrano tutti in via Andrea Costa e nella piazzetta del Lavatoio. Ai tre consueti stand di gastronomia romagnola e dolci, se ne aggiungono uno di birra artigianale e un food truck. Anche le giostrine per i bambini cambiano collocazione: poiché l’Arena del Supercinema è occupata dai lavori di riqualificazione dell’edificio, le attrazioni per i più piccoli troveranno spazio in piazza Marconi.



In piazza Ganganelli sarà invece allestito un piccolo spazio eventi che ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione, il concorso Balconi Fioriti. Domenica 14 maggio alle ore 18 sono infatti in programma le premiazioni per le categorie Premio balcone cittadino, Premio balcone fiorito, Premio creatività e Premio vetrina.

Ma gli eventi di Balconi Fioriti non si esauriscono certo con le premiazioni dei balconi più belli: nel fine settimana sono infatti in programma diverse iniziative alla scoperta dei fiori e del territorio. Nei due giorni di festa, il porticato del Comune ospita le mostre “I giardini degli Orti Felici” che raccoglie i disegni degli alunni della Pascucci, “Senz’acqua – Suggestioni sull’acqua perduta” a cura di Gabriele Geminiani e la raccolta di scatti del fotografo Claudio Zamagni “Col naso all’ingiù”. Mentre dalle 15 alle 18 l’associazione Santarcangelo dei Pittori esporrà le opere dei suoi artisti lungo la via dell’acqua del Campo della Fiera, la Pro loco propone diverse visite guidate alla scoperta delle grotte, del centro storico e del fiume Uso con uno speciale tour che, attraverso il sentiero CAI, ripercorre l’anello verde che da Santarcangelo arriva a Camerano con una tappa ai vigneti di Case Marcosanti. Dalle ore 18,30 scatta anche l’“Aperiflower” con aperitivi floreali a tema proposti da diversi locali del centro commerciale naturale.



Tra gli eventi da non perdere, domenica 14 maggio, alle ore 17,30 allo Sferisterio l’associazione sportiva “Lorenzo Amati” farà un tuffo nel passato e nelle tradizioni di Santarcangelo con la partita di tamburello fra la squadra locale e quella di Mondolfo.



Il programma



VENERDÌ 12 MAGGIO ORE 20 Caffè Roma - Piazza Ganganelli

Anteprima Balconi Fioriti - “Aperitivo in fiore”

Profumi, sapori e colori di piante e fiori



Noi della Rocca vi invita ad un aperitivo di anteprima, con la gradita partecipazione del sommelier Filippo Burioli. Degusteremo quattro pregiati vini dalle note floreali.



SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO ore 9-22 - Piazza Ganganelli e dintorni

Mostra Mercato di Balconi Fioriti

Piante, fiori, orti, artigianato



Ore 9-22 - Loggiato Comunale

I Giardini degli Orti Felici

Mostra Disegni e Progetti Scuola Pascucci

A cura degli alunni della scuola Pascucci



Ore 9-22 - Loggiato Comunale

“Senzacqua - Suggestioni dell’acqua perduta”

Mostra fotografica a cura di Gabriele Geminiani



“Col naso all’ingiù”

Mostra fotografica a cura di Claudio Zamagni



Ore 10-17 - Vie del centro storico

I luoghi della conservazione - di necessità virtù

Tour guidato alla scoperta del centro storico e delle grotte più misteriose della città. A cura di Pro Loco Santarcangelo.



Vie del Centro



Balconi in Fiore

Allestimenti floreali a cura di Noi della Rocca e dei Vivaisti



Ore 9-19 - Teatrino della Collegiata

Mostra di Bonsai

A cura di Romagna Bonsai Club



Ore 15-18 - Parco del Campo della Fiera

La Via dell’Arte

Esposizione di opere pittoriche e scultoree lungo la Via dell’Acqua a cura dell’Associazione Santarcangelo dei Pittori, Bell’Arte di Bellaria



Orari apertura Biblioteca A. Baldini

Galleria Antonio Baldini

Mercatino dei libri già letti e scartati a cura di ABS - Amici Biblioteca Santarcangelo



Ore 18.30

Aperiflower

Aperitivi floreali per Balconi Fioriti

a cura di Caffè Centrale, Caffè Clementino, Caffè Commercio, Caffè del Portico, Don Minzoni 54, Fuori Centro, Il Cortile di Camilla, Oltreborgo, Vin Olta.



SABATO 13 MAGGIO Ore 14.30 - Parco Baden Powell

Alla scoperta del Fiume Uso

Passeggiata naturalistica a cura di Noi della Rocca e Proloco Santarcangelo



Ore 15-17.30 - Piazza Ganganelli

Laboratorio Cuore di Seme

Condotto da Paola Pappacena



Ore 21 - Piazza Ganganelli

Balcone Sonoro - musiche da film

Duo Lumière



DOMENICA 14 MAGGIO Ore 9-12 - Apiario Roncofreddo

Visita all’Azienda “Valle del Rubicone” a cura di Paola Iosca



Ore 10-12 - 14-18 - Loggiato Comunale

Laboratorio di scultura

a cura di Davide Sapigna



Ore 16.30 - Celletta Zampeschi

Associazione Giulio Turci presenta

Libra- Franca Fabbri: L’invisibile bellezza

a cura di Miresa Turci



Ore 17.30 - Sferisterio

Partita a Tamburello

Santarcangelo - Mondolfo

a cura di ASD Lorenzo Amati



Ore 17.30 – Musas

Visita guidata - Lo spazio del tempo

a cura di Musei di Santarcangelo



Ore 18 - Piazza Ganganelli / Spazio Eventi

Premiazione Concorsi

Premi: Balcone Cittadino, Balcone Fiorito,

Vivaio Creativo e Vetrina Floreale

A cura di Noi della Rocca - Città Viva Caffè Roma



Ore 21 - Via Saffi

Balcone Serenata - stornelli d’amore

Trio Luna Noa