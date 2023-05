Via le barriere architettoniche: Santarcangelo investe oltre 60.000 euro

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:29 - 06 Maggio 2023

Foto di repertorio.





Diversi interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche in alcune strade comunali di Santarcangelo: è il contenuto del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla giunta che prevede un investimento di 62.500 euro – interamente finanziati dal Ministero dell’Interno – per opere di manutenzione straordinaria nelle vie Fratelli Cervi, Dante di Nanni, Daniele Felici e dell’Uso, nonché presso il parcheggio Cappuccini.



In particolare, in uno stallo disabili di via Fratelli Cervi la pavimentazione autobloccante forata, difficilmente utilizzabile da persone con limitate capacità di deambulazione, sarà sostituta con altri masselli in cemento pieni. In corrispondenza del posto auto sarà inoltre istituto un nuovo attraversamento pedonale, mentre sul marciapiede opposto verranno realizzate le rampe di accesso.



Anche per lo stallo di sosta disabili a servizio dei civici 29-31-33 di via Dante di Nanni è prevista la sistemazione della pavimentazione ammalorata dalle radici degli alberi, mentre al civico 27 della stessa via è in programma l'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di rampe per l'accesso ai marciapiedi.



Uno stallo auto e 5 stalli moto del Parcheggio Cappuccini saranno invece convertiti a posto auto riservato ai disabili, con la sostituzione della pavimentazione con una più adeguata.



Al civico 58 di via Daniele Felici, il piano di abbattimento delle barriere architettoniche prevede la riqualificazione di un tratto di marciapiede con la demolizione di parte della superficie esistente, sconnessa e non più percorribile in sicurezza e la sua sostituzione con una nuova pavimentazione in asfalto.



Un nuovo attraversamento pedonale è infine previsto sulla provinciale Uso, all'altezza e a servizio dei residenti di via Venezia Gessi, segnalato da lampeggianti luminosi. Al tempo stesso, è in programma anche la realizzazione di rampe di accesso ai marciapiedi esistenti.



“Il nostro lavoro sull’accessibilità prosegue con la scelta di destinare integralmente il contributo ministeriale per la manutenzione delle strade all’abbattimento delle barriere architettoniche” sottolinea la vicesinadca Pamela Fussi. “Si tratta di una serie di interventi di piccola entità ma dall'impatto importante poiché consentiranno alle persone con ridotta capacità motoria di fruire in autonomia di percorsi sicuri e pienamente accessibili. Rendere accessibili le infrastrutture urbane esistenti è un processo graduale che richiede investimenti significativi – conclude la vicesindaca – e che in questi anni abbiamo portato avanti in modo costante compatibilmente con le risorse disponibili”.