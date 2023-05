Riccione, prima volta al parco Oltremare per il campione di basket Riccardo Visconti

Attualità

| 12:58 - 06 Maggio 2023

Visita a Oltremare per Riccardo Visconti.



"È la prima volta che visito il parco Oltremare a Riccione. E' stata davvero una sorpresa. Conoscere questo mondo, imparare cosa c'è dietro la gestione di tutti questi animali e soprattutto quali progetti vengono portati avanti ogni giorno per insegnare ai bambini e agli adulti, come amare meglio il nostro Pianeta".



Questo il commento rilasciato dal giocatore torinese 25enne, Riccardo Visconti, oggi militante nella Victoria Libertas di Pesaro, e già giocatore della nazionale azzurra di basket. Riccardo ha fatto visita al parco di Riccione con la fidanzata Arianna, venerdì pomeriggio.



In laguna molti bambini lo hanno incontrato per fare un selfie e chiedere un autografo. Poi Riccardo ha voluto scoprire più nel dettaglio anche l'area Salva una Specie, dove si parla anche dell'inquinamento dei mari. "Con i miei canali social ogni giorno cerco di trasmettere, ai miei fan, moltissimi anche teen, messaggi importanti sullo sport _ conclude Visconti _ e racconto spesso le mie esperienze e avventure in mezzo alla natura. Credo che Oltremare sia un parco che aiuti molto le persone a scoprire le bellezze del mondo e a riflettere su ciò che ci circonda e sulla tutela dell'ambiente. Molto interessante".