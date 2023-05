Incidente sulla Marecchiese: moto contro auto, complice il traffico da ‘gita fuori porta’

Cronaca

Novafeltria

| 12:04 - 06 Maggio 2023

L'incidente sulla Marecchiese.

Il traffico intenso sulla Marecchiese è stata la causa dell’incidente avvenuto in mattinata tra un’auto e una moto. E’ accaduto a Novafeltria. Ad essere coinvolte una Fiat Panda, guidata da una donna residente a Pontemessa di Pennabilli e una Aprilia di grossa cilindrata. Entrambi i mezzi proseguivano in direzione monte quando la donna ha svoltato a sinistra, in via 4 Novembre, ma nel mentre il motociclista, forse nel tentativo di un sorpasso, ha impattato contro la vettura che ha terminato la corsa contro un palo. Immediati i soccorsi del 118, intervenuti con due ambulanze: fortunatamente per entrambi i conducenti non ci sono state gravi conseguenze. Il traffico è stato rallentato per consentire le fasi di soccorso, aggravando ulteriormente la circolazione che, soprattutto nelle giornate di sole nei week-end, si fa più sostenuto, soprattutto per le gite fuori porta dei tanti motociclisti.