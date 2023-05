Tennis, Memorial Boschetti: esordio ok nel main-draw per Stefano Pollini

Sport

11:17 - 06 Maggio 2023

Elia Santi in azione.

Dopo la conclusione del tabellone di 4° vanno in scena i primi match del tabellone finale nel memorial “Sandrino Boschetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba e dedicato al ricordo di un grande amico del tennis romagnolo, dirigente del Circolo e giudice arbitro e di sedia. Si qualificano per il main-draw Francesco Pazzaglini (Ct Cicconetti), Sandro Grossi (Tc Riccione) ed Elia Santi (Ct Cast San Marino), esordio con successo nel tabellone finale per Stefano Pollini (Circolo Up Tennis Torre Pedrera).

Turno di qualificazione tabellone di 4°: Francesco Pazzaglini (4.1. n.3)-Fulvio Cesari (4.1, n.8) 6-3, 6-2, Sandro Grossi (4.3)-Loris Volpinari (4.1, n.7) 6-3, 6-1, Elia Santi (4.2, n.10)-Simone Martinangeli (4.1, n.1) 2-6, 6-2, 10-5.

1° turno tabellone finale: Stefano Pollini (3.5)-Luca Lorenzi (4.1) 6-3, 3-6, 10-7.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Massimiliano Donnarumma