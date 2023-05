A Coriano incontro pubblico sulla ‘Prevenzione degli effetti della menopausa’

Attualità

Coriano

| 11:01 - 06 Maggio 2023

Incontro su menopausa.

“Prevenzione sugli effetti della menopausa” è il tema dell’incontro pubblico che si svolgerà il 10 maggio alle 20.30 in sala Isotta presso il teatro CorTe di Coriano, ingresso piazzetta Salvoni.

La menopausa e’ un condizione fisiologica che interviene in un periodo durante la vita della donna modificando il suo assetto ormonale. A spiegarne effetti e una giusta prevenzione saranno il fisioterapista Jacopo Manna e Isabella Troiani,esperta in riabilitazione del pavimento pelvico. Durante questa fase vengono favoriti la comparsa di fastidi come l’incontinenza urinaria, e disturbi nella sessualità, incidendo negativamente sulla qualità della vita, a causa dell’indebolimento e irrigidimento dei muscoli del pavimento pelvico.





A questo decadimento muscolare dei tessuti che sostengono il pavimento pelvico, si aggiunge il fatto che molte donne sono state interessate nel passato da una o più gravidanze mettendo già a dura prova la salute di questa area. Ecco perché non si deve sottovalutare l’importanza della cura del pavimento pelvico e della prevenzione di possibili disturbi correlati al suo indebolimento.

“ Questo è un tema delicato per la vita di ogni donna che, giunta all’età della menopausa deve essere adeguatamente affrontato - afferma il dottor Paolo Ottogalli, assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie -. Tra le problematiche legate alla menopausa vi e’ la diminuzione del tono calcico scheletrico che porta ad un quadro di osteoporosi. Anche in questo caso una corretta prevenzione può sicuramente rallentare e far diminuire tale fenomeno patologico con minor rischio relativo di fratture. Invito la cittadinanza a partecipare a questo appuntamento che rientra nel ciclo di incontri dell’amministrazione dedicati alla salute”.