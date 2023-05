Il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Riccione in visita al comune di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 10:54 - 06 Maggio 2023

Il sindaco Piccioni e il Capitano Rutigliano.

Il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Riccione, Capitano Niccolò Rutigliano è stato ricevuto questa mattina nella sede comunale di Misano Adriatico dal sindaco Fabrizio Piccioni, accompagnato dal comandante della Compagnia di Misano Roberto Santone.

Il primo cittadino di Misano ha rivolto il benvenuto al nuovo comandante e gli ha augurato un buon lavoro. “Siamo convinti – ha sottolineato il sindaco Piccioni – che il rapporto di grande collaborazione tra amministrazione comunale e Compagnia Carabinieri instaurato in questi anni continui a dare buoni risultati, garantendo al territorio un presidio costante ed efficace”.

L’occasione è stata utile per fare il punto della situazione in vista della stagione estiva e per illustrare al Capitano Rutigliano le problematiche del territorio.