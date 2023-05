Rubati soldi e telefoni negli spogliatoi dello stadio Nicoletti a Riccione durante un allenamento di calcio giovanile

Cronaca

Riccione

| 07:59 - 06 Maggio 2023

Lo stadio comunale Italo Nicoletti di Riccione.

Mercoledì scorso, durante un allenamento di calcio giovanile presso lo stadio Nicoletti a Riccione, alcuni ladri hanno rubato soldi e telefoni dai borse degli adolescenti. I ladri si sono introdotti negli spogliatoi durante la partita e sono riusciti a scappare senza essere identificati. Secondo alcuni, potrebbero essere bande organizzate provenienti da fuori città. I derubati hanno presentato denuncia ai carabinieri, ma non ci sono telecamere di sorveglianza intorno al campo di gioco. Il giorno dopo, alcuni ragazzi che si allenano presso lo stesso stadio sono stati derubati delle loro biciclette sul lungomare. I responsabili delle associazioni sportive hanno smentito la possibilità di ulteriori furti presso la sezione di pallavolo e basket. Salvatore Micale, responsabile del settore giovanile, ha dichiarato che in una società civile queste cose non dovrebbero accadere.